ELA KAASA! ⟩ Eurovisioni tänases erisaates saab võimaluse särada ka Uku Suviste

Teisipäeva õhtul eetrisse läinud erisaates, said särada need artistid, kes oleks pidanud üles astuma tänavuse Eurovisioni 1. poolfinaalis ning täna õhtul on 2. poolfinaali eurolaulikute kord. Täna õhtul oleksid Rotterdamis eurolavale astunud Eesti, Portugali, Albaania, Gruusia, Läti, Bulgaaria, Šveitsi, Armeenia, Taani, Soome, Austria, Moldova, Poola, Serbia, Islandi, Tšehhi, Kreeka ja San Marino esindajad.



Euroopa Ringhäälingute Liidu (EBU) korraldatud eriüritusel «Eurovision: Europe Shine A Light» saab looga «What Love Is» Eesti Laul 2020 võitjaks kuulutatud Uku Suviste siiski oma kauaoodatud võimaluse teha oma elu üks suurimaid etteasteid. Korraldajad on lubanud vaatajatele eksklusiivseid kodutuure ja välistatud ka pole mõni kokandustund. Veebisaates puudub küll võistluslik element, ent lugudele reageerivad juutuuberid üle kogu Euroopa.