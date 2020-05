SAHINAD ⟩ Robert Pattinson plaanib kallimaga pisiperet

Alles asus välismeedia kihama, et Pattinson viibib karantiinis koos modellist Suki Waterhouse'iga – nüüd räägitakse juba lapseootusest. «Ta jäi isolatsioonis viibides rasedaks. See ei tule eriti suure üllatusena, sest nad on juba mõnda aega rääkinud pere alustamisest. Nad kasutavad karantiini ikka täiega ära, see on kindel,» teadis paarile lähedane allikas rääkida väljaandele In Touch Weekly. «Nad abielluvad ühel hetkel, kuid nad ei kiirusta sellega. Suki armastab Robi ja ei vaja suhte tõsiduse tõestamiseks sõrmust sõrme.»