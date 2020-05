Rolf Roosalu tögas kuulsaid lahutajaid: see on ainus kommentaar, mille anname

«Meid ei lahuta küll miski! Ja see on ainus kommentaar, mille me anname! 😘» kirjutas Rolf kelmikate piltide juurde.

Tähelepanu on pälvinud seegi, et Margna ja Sal-Salleri teated lahutuse kohta on väga sarnased, mõlemad lõppesid sõna-sõnalt sama lausega: «Seetõttu on see meie ainuke avalik kommentaar sellel teemal.»