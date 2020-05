VIDEO ⟩ Prantsuse tuntud sarimõrvade ekspert osutus petturiks

67-aastane Bourgoin on kirjutanud sarimõrvarite teemal kümneid menukaid raamatuid ja esinenud paljudes dokumentaalsaadetes, teatab theguardian.com.

Prantslane väitis aastaid, et ta õppis USAs Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) akadeemias Virginias Quanticos. Samuti kuulus ta väidete hulka, et on intervjueerinud 77 sarimõrvarit ning kohtunud ka üheksa inimese mõrva eest eluaegse vangistuse saanud sektijuhi Charles Mansoniga.