Caitlyn Jenneri kallimaks peetud neiu nende suhtest: see ei olnud kunagi seksuaalne

Jenner ja Hutchinsi on paariks peetud alates 2017. aastast. Sellest ajast saati on nad käinud tihti koos punase vaiba üritustel, ning paarina ka koos puhkamas.

2019. aasta juulis vahendas Elu24, et Jenner soovib emaks saada, ning seda koos Hutchinsiga. Detsembris lendas noor neiu Austraaliasse, et üllatada Jennerit, kes oli tõsielusaate «I'm a celebrity... Get me out of here» raames veetnud nädala džunglis.

Nüüd on aga 24-aastane Hutchins kergitanud saladuseloori, ning avaldanud, kuidas ta Jennerit kohtas ja milline nende «suhe» tegelikult välja näeb.

Hutchinsi sõnul kohtus ta Jenneriga läbi tema juuksuri, ning nendest said sõbrad. Pärast Jenneri lahutust Kris Jennerist sai Hutchinsist tõsielustaari täiskohaga mänedžer (varem kuulus see roll eksabikaasale). Kolm aastat tagasi hakkasid naised elama sama katuse all, Jenneri Malibu villas.

Hiljutises taskuhäälingu intervjuus avaldas Hutchins, et nende vahel on olnud kõigest sõprus. «See ei olnud kunagi romantiline. See ei olnud kunagi seksuaalne,» väitis neiu ja lisas, et tõsielustaar on talle kui vanema eest.

Sophia Hutchins ja Caitlyn Jenner 2018. aastal Austrias, heategevuslikul üritusel. FOTO: babiradpicture/P.Enders/SIPA/Scanpix

«See on väga vanemlik, väga kaitsev (sõprus – toim). Kuid samal ajal on see olnud ka äriline,» nentis Hutchins. «Me oleme justkui perekond. Kogu mu perekond on Seattle'is, on tore tunda, et sul on perekond seal, kus elad.»

Hutchins rääkis naljatades ka sellest, kuidas Jenner «annab loa» kellega neiu võib kohtingule minna. Lisaks on Jenner tema «tuppa tormanud», kui Hutchins on kellegagi koos aega veetmas, ning seda on juhtunud üha sagedamini.

«Nii et see on nagu vanemate juures elamine,» tõdes Hutchins, kelle sõnul oli tegu pöördepunktiga, ning ta tunneb, et peab nüüd Jenneri Malibu kodust välja kolima.

«Ma ei taha teda üksi jätta, aga teame mõlemad, et ma jään vanemaks – tahan, et mul oleks oma elu.»