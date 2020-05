Ülemaailmselt menukas sotsiaalmeediarakendus TikTok on viimastel kuudel populaarsust kogunud ka Eestis. Rakenduse pealtnäha lõbusate ja lustlike postituste seas on aga Eesti TikToki keskkonnas märgata hoopistükkis murettekitavamat trendi – lapsed ropendavad, õelutsevad ja jagavad nilbeid seksisõnumeid.

Sotsiaalmeedias üha enam populaarsust koguvat TikToki rakendust, kuhu postitatakse tantsu- ja huumorivideoid, on 2019. aasta seisuga alla laaditud enam kui miljard korda. Sellega on liitunud popstaarid, näitlejad kui ka teised avaliku elu tegelased üle maailma.

Eestis on TikTokist samuti saamas trend ning seda nii täiskasvanute kui ka noorte seas. Pealtnäha lõbusa ja lustliku rakenduse on aga lisaks teismelistele ja täiskasvanutele avastanud ka lapsed, kellele reeglina TikToki kasutamine lubatud ei ole (Apple store'is on TikToki vanusepiirang 12+, Google Play rakenduspood rõhutab, et vanemlik järelevalve on soovitatav).