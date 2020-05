VIDEO ⟩ Kliimaaktivist Greta Thunberg kommenteeris CNNis koroonapandeemiat, saades enne kriitika osaliseks

USA meedia teatel kommenteeris Thunberg Rootsi, kus pandeemia ajal ei ole midagi suletud ega inimeste liikumist eriti piiratud, koroonaviiruspoliitikat ja olukorda.

Enne saadet kritiseeriti sotsiaalmeedias 16-aastase Thunbergi osalemist ja rõhutati, et ta ei ole koroonaekspert.

Kritiseerijad pidid oma sõnad tagasi võtma, sest Thunbergi esinemine oli asjatundlik ja nagu varem, soovitas ta ka nüüd teadlasi kuulda võtta.

Thunbergi sõnul leidis ta koroonapandeemias postiivse aspekti.

Greta Thunberg märtsi alguses Brüsselis enne kohtumist Euroopa Liidu riikide keskkonnaministritega FOTO: Johanna Geron/REUTERS/Scanpix

«Inimesed on hakanud saama aru, et oleme teadusest sõltuvad ning meil tuleks kuulata teadlasi ja eksperte. Loodan, et inimeste suhtumine teadusse muutub positiivsemaks, sest kindlasti on ka tulevikus pandeemiaid ja globaalseid kriise. Ka kliimamuutus on kriis,» sõnas noor rootslanna.

Saatejuhtide palvel rääkis Thunberg viirushaiguse Covid-19 kogemusest, kuid talle ei tehtud testi.

«Mul olid koroonaviiruse sümptomid, mille tõttu ma end ise karantiini panin. Sellega kaitsesin teisi ja kogu ühiskonda,» sõnas rootslanna, kes nüüdseks on enda sõnul paranenud.

Ta kommenteeris samuti oma kodulinna Stockholmi ja Rootsi koroonaolukorda.

«Rootsis ja ka Stockholmis on olukord erinev kui teistes riikides, näiteks USAs, kus on rohkem haigestunuid. Olen olnud peaaegu kogu aeg kodus, kuid saan ka siin kliimamuutuse teemaga tegeleda ja koroonapandeemiaga end kursis hoida ning mul ei ole millegi üle kurta,» teatas Thunberg.

Thunbergi kritiseeriti enne koroonasaadet, kuna CNN teatas, et saates osalevad eksperdid.

Thunbergi sõnul ei pea ta end koroonaeksperdiks ja ta ei esinenud saates eksperdina.

«Ma ei ole ekspert, olen aktivist. Inimesed, kes mind eksperdiks tituleerivad, teevad minust naerualuse. Minu sõnum on alati olnud, et kõik peaksid uskuma teadusesse ja kuulama asjatundjaid,» lisas kliimaaktivist.

Rootsis on koroonaviiruse diagnoosi saanud üle 28 500 inimese, viirushaigusse on surnud rohkem kui 3500 inimest ja paranenud on ligi 5000 inimest.