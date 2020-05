BRITI ÕUDUS ⟩ Mehe ja naise kohvreid kontrollinud politseinikud sattusid jubeda loo otsa

Kuna kogu lugu on veel värske ja ohvri isikut ei ole politseil seni õnnestunud kindlaks teha, palus politsei kohtult uurimiseks veel 36 lisatundi, et kohutava kuriteo üksikasju selgitada.

«Selle juhtumi olemus on murettekitav ja töötame ööpäevaringselt, et toimunust täielikult aru saada. Keegi on surnud ja meie prioriteet on tuvastada ohver, et anda tema perele vastuseid,» rääkis uurimist juhtiv inspektor John Turner.