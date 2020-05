JÕHKER JUHTUM ⟩ Endine vene pornostaar ning skandaalne juutuuber läheb naise ründamise eest kohtusse

Nüüd on aga Vitaly väidetav ohver, ameeriklanna Lily Jensen , jaganud TMZ-le pilte oma vigastustest pärast rünnakut. Piltidel on näha, et lisaks õmblust vajavale haavale silma kohal, oli Jenseni parem silmamuna verina ja sama silma ümbrus oli tugevalt paistes.

Endisele pornostaarile kuulub Youtube'is kanal «VitalyzdTv», kuhu ta postitab alates 2011. aasta augustist videoid sellest, kuidas ta inimestele tünga teeb. Tema kanalil on üle kümne miljoni jälgija, ning hetkel on seal viimaseks postituseks 12. aprilli video, pealkirjaga «Inimeste peale peeretamise ja kusemise vemp».

Skandaalse Vitaly endine tüdruksõber on Instagrami modell Kinsey Wolanski, kes ületas suvel meediakünnise sellega, et tormas Euroopa jalgpalli Meistrite liiga finaali esimese poolaja keskel platsile. Karistuseks määrati talle toona 15 000 euro suurune trahv. Vitaly postitas märtsis oma Youtube'i kanalile video, et ta on Kinsey'st igavesti lahku läinud.