SUUNAMUDIJAD RAKSUS ⟩ Andrei Zevakini video ajas Brigitte Susannel kopsu üle maksa: sa läksid üle piiri!

Hetkel Floriadas karantiinis viibiv Andrei Zevakin on muusikaga seotud videotelt edasi liikunud popkultuuri suunas. Mees on hakanud ohtralt valmistama reageerimisvideoid ja eile YouTube'i postitatud videos võttis Andrei pulkadeks Brigitte blogi.



Mõni aeg tagasi tutvustas Hunt vaatajatele oma uut armastust ehk batchatat. Videos astus koos tema üles treener Indrek Mägi, kes hiljem ostutus ka tema uueks kallimaks. Tagantjärele vaadatas on üpriski selga, et treeneri ja õpilase vahel oli juba toona ohtralt elektrit. «Kas te olete näinud, kuidas inimesed nagu panevad üksteist, aga tegelikult ei pane ka?» rebib Zevakin oma värskes YouTube'i videos kohmetu paari kulul kildu.





Andrei video on jõudnud ka Brigitteni, kes sellele omakorda Instagrami vahendusel reageeris. Kui tema sõbrannadele pakkus video palju nalja, siis Brigitte ise nii suures vaimustuses ei olnud: «See ei ole naljakas, mis teil viga on? Ma olin õnnelik, okei! Ma olingi armunud!»«See video oli mingi piirini ülinaljakas ja tõesti ma nägin välja nagu viimane taun. Aga Andrei, teatud vihjed ei olnud üldse naljakad! See oli lame! Kui sa teed nalja, palun tee seda hästi. Ja ära tee inimestele haiget, sa läksid üle piiri! Sa oleks peaaegu teinud ülihea video…» lisas Brigitte.