Tõsielu «Kärbeste jumala» lugu: kuus poissi olid üle aasta Vaikse ookeani tühjal saarel

Kui Tonga poisid lõpuks koju tagasi jõudsid, said nad kuulda, et nende vanemad pidasid neid surnuks ja olid nende mälestuseks matused korraldanud.

«Ata saarel olnud poiste lugu on unustatud, kuid Goldingi «Kärbeste jumalat» loetakse seni kogu maailmas. Need kaks lugu on erinevad. Tõsielus juhtunud loos on sõprust ja lojaalsust ning see näitab, et kokku hoides ja koostööd tehes saab kõik raskused ületatud,» sõnas Hollandi kirjanik Rutger Bregman.