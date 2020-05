Tagumikku süganud pull jättis sajad šotlased elektrita

Šotimaal Lõuna-Lanarkshire'is pääses eelmisel neljapäeval nelja-aastane pull Ron 11 000 voldisest elektrilöögist, mis oleks võinud talle saatuslikuks saada, ilma vähimagi kriimuta, vahendas BBC.

Õnnetus oleks võinud juhtuda, sest pull otsustas oma sügeleva tagumikuga midagi ette võtta.

Küll aga põhjustas ta sügamisega paraja kaose lähedalasuvas kolmes külas, sest tõmbas suures hoos maha posti küljes olnud elektritrafo ja jättis seega umbes 800 majapidamist elektrita.

Roni omanik Hazel Laughton rääkis, et arvatavasti tõmbas pull trafo maha eelmise nädala neljapäeval kella 22.00 ja 23.00 vahel.

Chapeltonis koos abikaasa Gregiga talu pidava Hazel Laughtoni sõnul taastati elekter piirkonnas alles reede hommikul kella nelja paiku.

«Tõusime kella 06.00 paiku ja nägime oma talutee lõpus maas suurt generaatorit, mis oli teiste postide külge ühendatud. Arvasime, et see on natuke kummaline,» seletas naine.

Naise sõnul olid nad teel lehmi söötma, kui tema abikaasa posti otsast alla kukkunud trafot märkas.

Ühendasime punktid ja saime aru, et see oli meie härja kätetöö, kes oli oma tagumikuga trafo maha ajanud. Kõik juhtmed vedelesid aga mõllul maas," seletas naine.

Kui paar ümbruskonda uuris, et saada aimu teklitatud kahjust siis liitus nendega ka Ron.

«Ta tuli lambakarja juurest meie poole ja nägi pisut ehmunud välja. Ma ei usu,et ta taipas, mis öösel juhtunud oli,» lisas naine.

Ümbruskonnas elektriteenuse eest vastutav SP Energy Networks'i insenerid teatasid paarile, et Ron põhjustas piirkonnas olevas 800 majapidamises elektrikatkestuse.

Seepeale saatis Laughton püüdiskohalikus Facebooki grupis kõigile humoorika vabanduse. Vaata postitust siit.

«Välja minnes on neil alati sügelus. Ron kaalub üle tonni ja nii ta siis lükkaski posti küljes olnud trafo end seal vastas pidevalt sügades maha,» kirjutas naine.

Laughton lisas, et nad on ennegi näinud, kuidas loomad end posti vastu sügades juhtmed kõikuma panevad, kuid tunnistas, et trafo mahaajamine on juba klass omaette.

Laugtoniga rääkinud elektrikud tõdesid, et on varemgi näinud, kuidas suured kariloomad on elektriposte viltu lükanud ja katki teinud, kuid tunnistasid samuti, et Roni tegu on midagi uut.

Paar tunnisats ka, et mitmed inimesed on nende põldude ääres jalutamas käinud lootuses roni leida ja teda näha. Nad lisasid, et seni ei ole keegi pulli teo pärast pahandanud.