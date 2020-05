VIDEO ⟩ Kõlab tuttavalt? Clicherik & Mäx näppasid uue loo jaoks inspiratsiooni kunagiselt Eesti kultusbändilt

««Ei Skoori» video on ehtne peegeldus sellest, et ma eriti voodi juurest kaugemale ei jõuagi. Kuna Clicherik pagendati Soome ning üksteiseni me kahjuks ei jõua, siis mõtlesime, et teeks selle asja siis oma kodudes ära. Aitasin Erikul kaamera läbi videokõne paika panna, proovisime kõik erinevad magamistoad läbi ja lõpuks otsustasime, et Erik ärkab täna hommikul oma rõdul, sest seal oli parim valgus,» lisab ta video teemal.



Kui sel korral näppasid Clicherik & Mäx ilmselgelt inspiratsiooni kunagiselt Eesti kultusansabmlilt Genialistid, siis varasemalt on nende muusadeks olnud näiteks Ines, 42GO ja Martin Saar.