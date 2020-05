Eesti 10 kõige stiilsemat inimest

Ma usun sinu missioon ka teisi hirmudest vabastada. Julgustad teisigi ennast vabamalt väljendama ja erinema.

Jah, tõepoolest on nii. On neid, kes karjuvad ja huikavad tänaval halvustavalt. Aga mitu korda rohkem on neid, kes tulevad juurde ja tänavad. Ütlevad, et ma inspireerin neid. Küsivad, kust ma võtan selle julguse? Õpeta mind ka. Aga minu jaoks pole see julgustükk, mulle on see normaalsus.

See mis mul seljas on, see olengi mina! Ma ei kujuta ette, et peaksin panema neutraalsemad riided selga, mina ei hakka ennast muutma, see on minu tõekspidamine. Originaalsus tuleb mul kogemata, see on lihtne. Teistega sarnaneda oleks raske, aga seda ma ei soovigi.

Mul on hästi raske samastuda inimestega. Võibolla sellepärast mu looming ja ideed näivad teistele üleloomulikud. Minu jaoks on see vastupidi väga loomulik. Mu ümber peab olema üllatust, sädelust, värve – mida rohkem, seda parem. On imeline, et minu tegevus teistele julgust juurde annab.

Mattias Reinula FOTO: Mattias Reinula erakogu

Kus sinu stilistikahuvi alguse sai?

Olen lapsest saati teistsugune olnud, riietunud ja käitunud teisiti. Hästi sotsiaalse lapsena huvitusin teatrikunstist ja tantsimisest. Põhikoolis ja gümnaasiumis oli pingeline, ma ei saanud seal ennast väljendada, oli kiusamist nagu teistest erinevatele ikka osaks saab. Aga praegu on see möödas, olen vaba ja hästi õnnelik.

Peale gümnaasiumi lõppu mõistsin, et kunst ja moevaldkond on kogu loomingulises kaleidoskoobis just see, mis kõige südamelähedasem. Praegu õpin Tartu kunstikoolis stilistiks. Sügisest ootab mind London College of Fashionis, kus saan sama eriala sügavamalt õppima.

Hea on saada moealast haridust, aga samuti lähen ma Londonisse ennast näitama. See tagasiside, mida olen Londonis reisides kogenud, on täiesti teine kui see, mida kogen siin Tartus! Seal on vabadust ja tolerantsust rohkem, inimesed on vaimustuses, nii positiivsed, mingit kurjust pole ma seal tänavatel liikudes iialgi kogenud.

Vahel mõtlen, et kas ma olen stilist? Jaa, ma teen stilistitööd. Kuid tulevikus soovin end defineerida ikkagi artisti ja kunstnikuna. Tahan luua ja inspireerida teisi. Minul on hästi ükskõik, mida minust arvatakse. Mul pole kammitsaid.

Mattias Reinula FOTO: Mattias Reinula erakogu

Mis meeldis ja ei meeldinud Tallinn Fashion Weekilt?

Mul oli väga hea meel näha enda vanuseid noori jõudmas suurelt Eesti moeareenile. Väga võimas, kui noored, väga andekad tulijad teevad silmad ette vanematele olijatele! Pean silmas just kahe kunstniku kollektsioone – Katrin Aasmaa ja Cärol Ott.

Teiste moeloojate kohta ma midagi negatiivset ütlema ei hakka, aga kui paned lavale midagi, mis minu jaoks on juba nähtud asi, siis see vaatama ei tõmba.

Tallinn Fashion Weeki esimest korda neti teel vaadata oli väga põnev! Eeldasin, et kõik toimubki laivis, ootused olid natuke teised.

Mattias Reinula FOTO: Mattias Reinula erakogu

Mind on raske üllatada, kuna ma ise olen juba nii „ekstra“... Aga kui mina tunnen, et oleksin nõus selle asja selga panema, on see midagi erilist ja suur kompliment. Aasmaa ja Ott tegid midagi maavälist ja uut, olen väga positiivselt meelestatud ja väga üllatunud.

Kust sinu enese pöörased ideed pärit on?

Väga palju kujutluspilte näen oma unenägudes. Palju inspireerib mind ka materjal – näen kohe kuidas see võiks uutmoodi elama hakata. Ma olen ikkagi õpilane, mul pole veel erilisi sissetulekuid – mis saadaval on, sellest teen. Mulle meeldib võtta argiseid materjale ja anda neile teine hingamine, tekstuur ja mõtlemine. Kui idee ise on originaalne, saab luua väga odavatest materjalidest midagi väga esinduslikku. Võibolla see ongi minu nišš kunstnikuna?