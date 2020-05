Koroonasse nakatumine vaid aja küsimus? «Kanada psühho» ema on vangis istuva poja elu pärast mures!

Eluks ajaks oma endise kaaslase mõrva eest vangi läinud mehe ema Anna Yourkin rääkis väljaandele TMZ , et tahab näha oma poega vanglast vabanemas. Kanadas Quebeci vanglas on levimas koroona ja Anna kardab, et ka tema poeg nakatub koledasse viirusesse. Luka ema sõnul elab ta pidevas hirmus. Ta kardab nii oma poja turvalisuse kui ka heaolu pärast. Quebeci vangla elanike ja töötajate seas levib koroona hetkel kui kulutuli – viirus on diagnoositud juba kümnetel inimestel.

Magnotta sidus Juni voodi külge ja pussitas ta jäänoaga surnuks. Mees jäädvustas selle kõik ja postitas 11-minutilise video internetti. Videos on näha ka, kuidas Mangotta oma endise kallima laibaga seksib. Lisaks arvatakse, et mees sõi laibast lõigatud liha noa ja kahvliga. Asi ei piirdunud aga seal. Magnotta tükeldas Juni keha ja saatis ohvri neli kehaosa postiga kahte kooli ja kahe partei kontorisse. Ohvri pea leidis politsei hiljem ühest Montreali pargist.

Prokurör Louis Bouthillier oli veendunud, et pornostaar ja strippar Magnotta plaanis kaaslase mõrva pool aastat enne selle täideviimist. USAs püüdis üks loomakaitseorganisatsioon juba varem Magnottat kassitapmise video eest kohtu alla anda. Mitmed psühhiaatrid on Magnottal diagnoosinud piiripealseid isiksusehäireid.



Luka mõisteti eluks ajaks vangi ja tema võimalus ennetähtaegselt vabanemiseks saabub alles 4. juunil 2034. Anna usub, et tema poeg väärib teist võimalust. Naine on veendunud, et trellide taga veedetud aeg on tema poega muutunud.