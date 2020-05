Pulmafotograaf rebib lahutusbuumi kulul kildu: oleme otsustanud oma 6 aastat kestnud kooselu ja abielu jätkata

«Head sõbrad! Anname teada, et oleme otsustanud oma 6 aastat kestnud kooselu ja abielu jätkata. Samuti kasvatame ja hoiame ühiselt oma kaht armast tütart, kelle heaolu kaitseks palume anda meie perele meediarahu ja mõistvat suhtumist. Seetõttu on see meie ainuke avalik kommentaar sellel teemal,» andis Jüriado Facebooki vahendusel teada.





Humoorika postitusega viitab mees sel nädalal Eesti meelelahutusmaastikku tabanud lahutusbuumile – esmalt tuli ilmsiks Tõnis ja Lilian Sildaru lahkuminek, seejärel teatasid lahutusest Hendrik ja Beri Sal-Saller ning eile tuli samasuguse uudisega ilmsiks ka telemees Teet Margna. Viimase avaldus oli Sal-Sallerite omaga kummaliselt sarnane – mõlemad postitused lõppesid isegi sõna-sõnalt sama lausega.