Eesti neiu leidis karantiini ajal Austraaliast elu armastuse!

Samal ajal kui Eesti staarpaare on tabanud lahutuste laine, tõestas Triinu, et võimalik on vastupidine. Enam kui 21 000 Instagrami jälgijaga suunamudija tutvus austraallasega meelelahutusäpis TikTok ning pole temaga veel kohtunudki, kuid plaan kooseluks on juba küps.

«Tänapäeva maailmas ei ole seda väga raske teha ning meie puhul oli TikTok uus Tinder,» rääkis Triinu. Tema peika on meesstrippar ja sõjaväelane Justin Leo, kellel on samuti ühismeedias terve hulk fänne. Tundnud on nad teineteist poolteist kuud. «Välismaa mehed on natuke teistsugused, ekstravertsemad,» kiitis Triinu uut kaaslast.

Kuigi Triinu ja Justin pole eriti pikalt veel koos olnud, on nad juba teinud ühise TikToki ja Instagrami konto. «Meil ei ole võimalik minna deidile või kinno või jalutama, aga meil on üks ühine hobi ja see on see, mida me saame teha koos. See on põnev teekond,» selgitas Triinu, miks nad nüüd ühiselt suunda mudivad.

Justin plaanib Eestisse kolida ning andis sõjaväes sisse lahkumisavalduse. Stripparina töötab ta seega edasi. «Ma olen alati olnud konservatiivne pereblogija, stripparina teame Eestis ainult Marco Tasast, see kindlasti tekitab kõmu. Minul ei ole selle vastu midagi, see on lihtsalt töökoht. Ma leian, et ta on pigem entertainer (meelelahutaja – toim),» arvas Triinu.