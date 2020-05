FOTOD ⟩ Täistuubitud Taevaskoja autokinos näidati Eesti kultusfilmi, mis samas kohas filmitud

Taevaskoja puhkekeskuses lubati kinoseansiks kohad sisse võtta 20 autol . Puhkekeskuse tegevjuht Triinu Vähi rääkis Elu24-le, et kõik kohad esimeseks seansiks nii kiiresti täidetud, et otsustati teha veel kolm lisaseanssi.

«Täna ja homme on samuti kõik kohad juba välja müüdud, aga teisipäevaseks seansiks on veel viis vaba kohta,» sõnas Vähi ja lisas, et soovijatel tasub kindlasti esimesel võimalusel pilet lunastada.