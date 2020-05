«See oli soodushinnaga, ainult kümme eurot!» On reede pärastlõuna ja Pärnust tulnud Aleksander kasutab kohe ära esimese päeva, mil Eesti-Läti piir on pärast kahekuist lukustust taas avatud. Kui Elu24 Iklasse jõuab, käib alkopoodides äri nagu vanasti ja maskid ning 2+2 reegel on ajalugu.

Kuigi võiks arvata, et pikalt kodus istunud eestlased lähevad piiride avamise järel kohe elevile ja liikvele, pole Pärnust Ikla suunas sõites teedel autoronge näha. Ainus, mis liiklust häirib, on kaubaveokite ohtlikud ja ebavajalikud möödasõidud. Kõik selle nimel, et jätkata sõitu meiega samas tempos, lihtsalt eespool.

Eesti-Läti piirile lähenedes ühtegi politsei- või tolliametnikku silma ei jää, kõik tundub olevat nii nagu enne piiride sulgemist. Tähelepanu püüab hoopis Ikla piiripunkti endises hoones tegutseva bistroo ees peatuv reisibuss, mille ümber sagib hulk inimesi. Lähemal uurimisel selgub, et tegu on ukrainlastega, kellel tuleb tööviisa lõppemise tõttu Eestimaa tolm jalgelt pühkida ja kodumaale naasta.

Ukrainlased Ikla piiripunktis. FOTO: Remo Tõnismäe

Tasus tulla

Pärast ukrainlaste lahkumist ilmub Ikla bistroo juurde mees nimega Aleksander, kes on odava märjukese järele tulnud liinibussiga. Pärnust pärit mees külastas piiritagust alkoholipoodi esmakordselt, mistõttu on ta veidi segaduses – kust pääseb uuesti bussile, et koju tagasi minna? Ka meil pole õrna aimugi, kuid kus häda kõige suurem, seal abi kõige lähem – nii näitab sõbralik teenindaja õige koha kätte.

Erinevalt paljudest teistest, kes laovad oma autod alkoholi pilgeni täis, piirdus bussiga tulnud Aleksander ühe kastiga. Olgem ausad, palju sa ikka käeotsas jaksad ära tassida. «See oli soodushinnaga, ainult kümme eurot. Eestis maksab kaks korda rohkem,» vastab mees küsimusele, mis teda piiri äärde tulema kannustas.

Kuna Ikla küla asub Pärnu maakonnas, siis pääses Aleksander siia maakonnasisese bussiga, mille pileti maksumuseks on üks euro. Kiire arvutuse järel on selge, et alkoralli Lätti läks pärnakale maksma kaks eurot. Kui võtta arvesse, et Eestis tuleks Aleksandril sama koguse eest vähemalt kaks korda rohkem maksta, siis võib öelda, et mees jääb päeva lõpuks omadega igati plussi.

Iklas bussi ootav Aleksander. FOTO: Remo Tõnismäe

M.K.Reis-X OÜ maakonnaliinide bussijuhi Jaanus Tamme sõnul see väga levinud ei ole, et inimesed liinibussiga alkoholi järele sõidaksid. «Tee pealt ikka tuleb inimesi peale, kes sõidavad piiri lähistele tööle. Lõpp-peatusesse sõitjaid on aga üsna vähe,» ütleb Tamm ja lisab, et tema arvates on alkohol siin peaaegu sama kallis kui Eestis.

Spontaansetest ostlejatest püsiklientideni

Läti poole edasi liikudes jääb järgmisena tee peale kärakapood Alko1000, mille ees mõned autod küll on, kuid suurest tunglemisest siinkohal rääkida ei saa. Oma rolli mängib selle juures kindlasti ka võrdlemisi varajane kellaaeg, mil paljud inimesed on alles tööpostil. Igaks juhuks piilume ka sisse, et ehk on teisigi Aleksandrile sarnaseid jalamehi, kuid sees toimuv läheb kokku välise pildiga.

Mõned inimesed seal siiski on, nende hulgas Tallinnast pärit, kuid nädalavahetuseks Pärnusse sõpradele külla sõitvad Stella ja Tõnu. Ja kuigi noorte arvates alkoholi pärast Lätti sõita tegelikult ei tasu, on nad ometigi oma tee sinna taaskord leidnud. «Eks hinnavõit oleneb kogustest ja muidugi ka toodetest, mille järele on plaanis tulla,» ütleb Stella. «Tegemist oli täiesti spontaanse otsusega, me ei plaaninud siia tulla,» lisab Tõnu.

Rõõmsas meeleolus Tõnu oma saagiga auto poole liikumas. FOTO: Remo Tõnismäe

Veel õnnestus kinni püüda Pärnust tulnud Gunnar, kes käib varusid täiendamas iga kolme kuu tagant. Erinevalt Stellast ja Tõnust, on vanemaealise härra arvates hinnavahe märkimisväärne. «Ma arvestasin välja, et kaheksa kasti pealt säästan sada eurot,» põhjendab mees oma otsust alkoholiostud just Lätis teha. Loodetavasti ei joo Gunnar kaheksat kasti päris üksi ära.

Õllekastidega käru parklas. FOTO: Remo Tõnismäe

Järgmiseks suundume veidi eemal asuvasse SuperAlko kärakapoodi. Seal õnnestub meil tabada kaupluse juhataja Jolanta Branta, kes räägib, et nemad valmistusid piiride avamiseks alkoholivarude suurendamisega. «Juba esimesel päeval on meil ligi 90 protsenti rohkem kliente kui kriisiaja parimal päeval,» ütleb Branta, kelle rõõmuks on neid hakanud rohkem külastama ka lätlased ise.

Teolt tabatud

Alkoholipoodidest väljuvaid inimesi kõnetades tekib mul tahes-tahtmata tunne, et eestlased kas häbenevad alkoholi ostmist või häbenevad nad alkoholi ostmist Lätist. Näiteks ei taha pea keegi isegi oma eesnime avaldada. Ja kui seda lõpuks tehakse, siis jääb mulje, et see mõeldakse kohapeal välja. Seetõttu tasuks võtta teadmiseks, et sugugi mitte kõik siin loos kasutatud nimed ei pruugi vastata tegelikkusele.

SuperAlko pood. FOTO: Remo Tõnismäe

SuperAlko juures on ostlejaid juba oluliselt enam kui eelnevas kärakapoes. Mida aeg edasi, seda rohkem neid koguneb ning inimestega suheldes on jäänud mulje, et kõige rohkem jõuab neid piiriäärsetesse alkoholipoodidesse just Pärnust. Muidugi ei kavatse ma väita, et see on fakt, aga võttes arvesse Pärnu asukohta, on see siiski üsna loogiline.

Pärnust on tulnud ka paar, kes ostis alkoholi oma pulmapeo tarvis. Kuna kogused on suured, siis tasus paari sõnul tulek igati ära. «Näiteks on siin minu lemmikviski Eestiga võrreldes poole soodsam,» tõdeb naispool, kes ei soovi oma nime avaldada.

Janu ei anna häbeneda

Olgugi, et ajakirjanikena ei asunud me Tallinnast teele mitte odava alkoholi, vaid eeskätt töö tõttu, siis ei lahku ka meie siit tühjade kätega. Endale sai haaratud paar veinipudelit, kuid tõsiasi on see, et suuremas osas tuleb täita sõprade või pereliikmete tellimusi. Seega ärge kartke minu ostudele pilku heites, et ma kõik need viinad ja rummid ise alla kulistan.

Tahan enda ostukorvi näitel anda lugejale parema aimduse, milline on see hinnavahe, millest kõik räägivad. Samas tasub meeles pidada, et hinnad võivad ka Eesti poodide lõikes olla väga erinevad - siinkohal ei räägi ma sentidest, tavahinna erinevus võib küündida lausa nelja või viie euroni.

Unustada ei tasu ka seda, et meilgi tehakse vahepeal päris häid allahindlusi. Seega oleks mõistlik enne Lätti kihutamist esmalt kohalikes poodides maad uurida.

Ajakirjanik alkoholipoes sisseostu tegemas. FOTO: Remo Tõnismäe

Kellel on piiri äärde asja nii või naa, need sealsete kärakapoodide hinnatasemes pettuma ei pea.