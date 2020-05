LEIDLIK PIIGA ⟩ Malaisia kaunitar näitab ette, kuidas sotsmeedias nutikalt oma «nupukesi» katta

Siew Pui Yi Instagramis on hetkel ligi tuhat fotot, üks seksikam kui teine. Nende fotodega on neiu endale sotsiaalmeedias kogunud juba üle miljoni jälgija, ning iga päev postitab Siew Pui Yi oma fännidele «annuse õnne» (nagu kaunitar oma Instagrami tutvustuses väidab).

Paljastavatele fotodele on aga Instagramis seatud kindel piir (naiste rinnanibud on näiteks keelatud) ja selleks, et seda piiri mitte ületada, on Siew Pui Yi leidnud mitmeid nutikaid võimalusi. Leidlik piiga on lisaks riietele, mis piltidel enamasti vaevu neiul seljas püsivad, haaranud appi erinevaid igapäevaseid esemeid ja toiduaineid.