USKUMATU EDULUGU ⟩ Inglanna miljoneid väärt ilufirma sai alguse kanajalgadest keedetud supist

Laceby hakkas enne oma 50. sünnipäeva otsima viise, kuidas noorem välja näha ja end värskemana tunda. Nõnda hakkas inglanna endale keetma kana- ja seajalgadest suppi, sest see sisaldab ohtralt kollageeni. Laceby jõi sültjat vedelikku lootuses, et see annab tema nahale soovitud tõuke.

2017. aastal hakkasid sõbrannad naises muutusi märkama, öeldes, et Laceby nahk särab ja tema juuksed on erksamad ning läikivamad. Rääkides sõbrannadele oma saladusest hakkas Laceby oma suppi valmistama suuremates kogustes, ning jagas seda ka teistele. Lõpuks tuli tal idee: miks mitte jagada oma kana- ja seajalgadest tehtud suppi kogu maailmaga?

Väidetavalt on firmal umbes 15 000 klienti (nii naised kui ka mehed), ning selle käive on üle kümne miljoni euro aastas.

«Mulle öeldi, et ma võin (tootesse – toim) lisada vähem kollageeni ja teenida rohkem raha, kuid see kõik ei olnud kunagi raha pärast, ma tahtsin tulemusi. Eesmärk oli leida toode, mis töötab ja tuua see võimalikult paljudeni,» rääkis Laceby enda firmast. Lisaks julgustas inglanna, et kõik on võimelised firmat alustama, isegi viiekümneselt.