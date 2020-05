Suri eestlastele mitmetest sarjadest hästi tuntud USA koomik Fred Willard

Fred Willard oli teenekas USA näitleja, kes sai ka mitmed Emmy nominatsioonid rollide eest sarjades «Moodne pere» ja «Kõik armastavad Raymondit», vahendas New York Times.

Willard tegi tihti koostööd režissööri Christopher Guestiga mängides sellistes komöödiates nagu «Best in Show» and «Waiting for Guffman».