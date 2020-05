Kas see pilt tõestab, et Instagrami tsensorid on nüüd leebemad kui kunagi varem?

Instagram on paljaste kehade osas karm, eriti kui tegemist on naistega: kui veab, lähevad läbi kunstilised alastipildid, aga vahel võetakse needki maha.

Nüüd aga on prantslannadest kaksikõed Mathilde ja Pauline Tantot tõestanud, et tegelikult pole suurt trikitamist vajagi, et Instagrami tsensorid nibupilte maha ei võtaks: tuleb need vaid särgiga ära katta. Ja nagu instaõdede viimaselt pildilt paistab, pole seejuures isegi oluline, et see särk midagi ära varjaks.