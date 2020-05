Noorukina «X-Factoris» osalenud Cher Lloyd talendisaate varjatud küljest: see oli vaimselt nii kahjulik

Laulja meenutas, et kümme aastat tagasi, kui ta talendisaatega liitus, jäi talle mulje, et ta «visati huntidele».

«Kõik see, mis puudutas meelelahutusmaailma ja kõmumeediat, mõjus mulle hävitavalt ja minu unistus muutus natuke õudusunenäoks,» rääkis laulja ja lisas: «tunnen, end mind visati huntidele ja see oli vaimselt nii kahjulik.»

Cher Lloyd pääses talendisaate finaali, kus jäi neljandaks. Enne finaalsaate toimumist kirjutasid meediaväljaanded, et Lloyd on liiga nõrguke, et esineda.

Pärast talendisaates osalemist sai Lloyd saate žüriiliikme Simon Cowelli plaadifirmalt lepingu, kuid teekond muusikamaailma polnud siiski päikseline. «Inimesed räägivad, et see (talendisaade – toim) on kiirtee eduni, kuid see on ka hirmuäratav. Keegi ei hoiatanud mind ja mul ei tekkinud võimalust ise selles kõiges selgust saada.»