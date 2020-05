Venemaa jalgpalliväravavaht dopinguga põrumisest: vanaema soovitas seda rohtu

Hiljuti avaldas Nigmatullin aga põhjuse, miks ta dopingut tarvitas. 2010. aastal oli mehel leping Moskva CSKA duubelesindusega. Treeningkogenemisele minnes avastas ta, et on kaalus juurde võtnud ja otsustas abi saamiseks vanaema poole pöörduda.

«Kaal näitas 100 kilogrammi ja pidin kiirelt alla võtma. Küsisin nõu vanaemalt ja ta soovitas mulle furosemiidi. Rääksin sellest ka oma meeskonnakaaslastele. Nad ütlesid, et olen loll ja võin selle eest saada võistluskeelu,» selgitas Nigmatullin.

«Kaotasin seal peaaegu teadvuse. Sain pärast teada, et olin siiski vahele jäänud. Enne aine tarvitamist ma ei teadnud, et tegemist on dopinguainega.»