Inglismaa ja Chelsea vutitähe flirt modelliga viis arreteerimiseni

Politseivõimud naasesid pühapäeval vutistaari koju, et kohapeal uurimine läbi viia. On teada, et Hudson-Odoi vahetas pesumodelliga telefonitsi flirtivaid sõnumeid enne, kui ta naisele oma auto järele saatis. Telefoni teel nõudis vutimees, et naine tuleks talle külla vaid pesuväel, kirjutas The Sun.