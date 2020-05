Vahur Kersna pidi pärast pulmi läbima raske protseduuri: öeldi, et tõenäosus sellest eluga väljuda on 50:50

«Täpselt sel laupäeval 10 aastat tagasi, kui abiellu astumise paberitele oli alla kirjutatud, kõndisid Vahur, Liina ja väike Kelvin Võru linnavalitsuse roosast majast ümber nurga Katariina kohvikusse sündmust omakeskis tähistama. Ülejärgmisel hommikul läks Vahur Maarjamõisasse tüvirakkude siirdamisele,» meenutas paar nende jaoks olulisel kuupäeval ehk 16. mail. «Tookord öeldi talle, et tõenäosus sellest protseduurist eluga väljuda on 50:50. Tegelikult prognoos muidugi nii optimistlik ei olnud.»

«Oleme tänulikud, et selle tähendusrikka hommiku päikesekulda jagasid meiega head sõbrad Kristina ja Even. Ning täiesti juhuslikult (kuigi me teame – juhust pole olemas, see on vaid viis, mismoodi jumalad inimestega suhtlevad) astus kohvikusse Olga, Võrust pärit meditsiiniõde, kes oli rasketel aegadel toeks nii Vahurile kui – mäletame seda nii raamatust kui telesaatest – Urmas Otile,» lausus Liina. «Aitäh kõigile, kelle heade soovide ja mõtete energiale toetudes lend kestab!»