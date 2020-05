Ohtlik ilming Saksamaal: paremäärmuslased on koroonameeleavaldused oma kontrolli alla võtnud

Osad meeleavaldajad nõudsid piirangute tühistamist vastavalt põhiseadusele, teised aga olid koroonaviiruse vaktsiini vastased. Leidus ka loosungeid, millel olevat saab seostada vandenõuteooriatega, teatab reuters.com.

Oli ka inimesi, kes osalesid meeleavaldusel vaid selle tõttu, et nad on piirangutest tüdinud ja tahavad, et normaalne elu võimalikult kiiresti taastuks.

Saksa meedia teatel on märke, et paremäärmuslased on meeleavaldused oma kontrolli alla võtnud. Sellest teatas Saksamaa paremäärmuslaste tegevust kontrolliva ameti Verfassungsschutzi esindaja.

«On näha, et paremäärmuslased on koroonapiirangute vastased meeleavaldused oma kontrolli alla võtnud, kasutades neid oma ideoloogia propageerimise eesmärgil,» teatas Verfassungsschutzi juht Thomas Haldenwang.

Koroonapiirangute vastane meeleavaldus Berliinis FOTO: PACIFIC PRESS/SIPA/Scanpix

Tema andmetel on koroonameeleavaldustel näha holokausti õigustavaid hüüdlauseid ja fotosid.

Saksamaal on juba paaril nädalalõpul toimunud koroonavastased meeleavaldused, millega on kaasnenud diskussioon sõnavabaduse teemal.

Stuttgardis osales 16. mai demonstratsioonil umbes 5000 inimest.

Münchenis taotlesid meeleavalduse korraldajad linnajuhtidelt luba 10 000 inimese kogunemisele Theresienwiese väljakul, kus tavaliselt toimub õllefestival Oktoberfest. Võimud andsid loa vaid 1000 inimese kogunemisele nõudmisega, et inimeste vahel oleks vähemalt kaks meetrit.

Ülemöödunud nädalalõpul kogunesid sajad inimesed Berliini Alexanderplatzi väljakule meelt avaldama, kuid selleks ei olnud võimude luba. Osa sellel ebaseaduslikul meeleavaldusel osalejaid näitas plakatitega, et nad toetavad paremäärmuslasi.

Möödunud nädalalõpul oli Berliinis taas meeleavaldus, mille politsei lõpuks laiali ajas, kuna inimesed ei hoidnud turvalist vahet.

Saksamaal on viimastel nädalatel oma ülekutsete ja kõnedega saanud tuntuks Attila Hildmann, kes 16. mail kõneles Saksamaa parlamendihoone ees. Tema väite kohaselt on Microsofti asutaja Bill Gates lasknud paljudesse inimestesse siirata mikrokiipe, et võimalikult paljusid inimesi kontrollida.

Saksamaa meeleavaldusi korraldavad erinevad grupeeringud, neist üks on Resistance 2020. Seda juhivad arst ja advokaat, kelle arvates valetavad võimud koroonaviiruse levimise, haigestunute ja viirushaigusse surnute kohta. Nende sõnul räägivad Saksa võimud seda, mis neile kasulik on.

Veel üks grupeering on COMPACT, mis nimetab end «imperialistide propaganda vastaseks teravaks mõõgaks». «Miks te valetate, proua Merkel? Selle kohta, kuidas me kaotame oma vabaduse, töö ja tervise?» pöördus grupeering Saksamaa kantsleri Angela Merkeli poole.

Saksa sotsiaalmeedias on meeleavaldajate kohta hakatud kasutama sõna «covidioten», milles on kokku pandud sõnad «koroonaviirus» ja «idioot». Arvatakse, et protestijad võivad tekitada koroonaviiruse teise laine.

Saksamaal on koroonaviiruse diagnoosi saanud üle 177 000 inimese, viirushaiguse tagajärjel on surnud rohkem kui 8000 ja paranenud 153 000 inimest. Kuigi koroonaolukord on Saksamaal parem kui paljudes teistes riikides, hoiatas kantsler Angela Merkel, et võib tulla koroonaviiruse teine laine.

Saksamaal möödunud nädalal avaldatud küsitlus näitas, et 56 protsenti kodanikest pooldab praeguseid koroonapiiranguid. Piirangute kohaselt tuleb avalikus kohas kanda hingamisteid kaitsvat maski, suuri inimkogunemisi ei tohi olla, restoranid ja hotellid on suletud.

Saksamaa on siiski hakanud riiki avama, tehes seda aeglaselt ja järk-järgult.