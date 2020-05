ARMUKOLMNURK? ⟩ Abielusõrmuse hüljanud Megan Foxi nähti kuulsa räppariga aega veetmas

Reedel nähti kaunist näitlejatari ja räpparit ühest L.A kohvikust kohvi haaramas ning seejärel koos ka mehe autosse istumas. TMZ spekuleerib, et paar suundus edasi Megani poole. Staarid paistsid üksteise seltskonnas end väga mugavalt tundvat.

Pärast meedias avaldatud pilte tegi Brian Austin Green väga krüptilise postituse: «Lõpuks hakkab liiga kaua lillel istunud liblikatel igav. Nad tunnevad end lämmatatuna. Maailm on suur ja lai ning nad tahavad seda kogeda.» Näitleja kirjutisest võib välja lugeda, et Megan muutus rahutuks.

Nii Megan kui ka Brian pole juba mõnda aega abielusõrmuseid kandnud. Kuulduste kohaselt on nad ka karantiini ajal elanud eraldi. Paar on juba aastaid käinud kokku-lahku. Korra jäeti kihlus katki ja mindi lahku, siis tuldi taas kokku, et minna uuesti lahku. Mõned aastat tagasi soovis Megan lahutada nende abielu, kuid paar leppis jälle ära.