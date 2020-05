Põhja-Rootsit tabas tugev maavärin

LKAB põhitegevuseks on rauamaagi kaevandamine Kiruna ja Malmbergeti rauamaardlatest.

Kiruna linna elaniku Per Nilssoni sõnul tundis ta, kuidas maja liikus ning tal tuli uksepiidast kinni haarata, et mitte kukkuda.

LKAB on Rootsis tuntud sellepoolest, et ehitab Kirunas ja Gällivares eramaju ja kortereid neile, kes on pidanud nende kaevandustegevuse tõttu oma varasemast kodust lahkuma.