VALLATUD KURVID ⟩ Kate Mossi väike õde õrritab karantiinis ulakate kaadritega

Inglise supermodell Kate Moss (46) alustas modellitööga 14-aastaselt ning tõusis 1990. aastate keskpaigas meelelahutustaevasse. Tema karjäärile vajutas pidurit 2005. aasta kokaiiniskandaal: Moss jäi narkot tehes pildile ning läks taastusravikliinikusse. Kuigi supermodell pääses politseiga sekeldustest, lõpetasid modelliagentuurid temaga koostöö.

Moss pole siiani modellindusega lõpparvet teinud, kuid on avalikkuse silme alt suures osas kadunud. Ta tegeleb teismelise tütre kasvatamisega ja juhib oma agentuuri.

Kate Moss (keskel) ja tema noorem õde Lottie Moss 2014. aastal. Vasakul ärimees Philip Green. FOTO: Reuters/ScanPix

Tema asemel hoiab Mosside lippu kõrgel Kate'i noorem poolõde Charlotte ehk Lottie. Neil on ühine isa, kuid erinevad emad ning 24-aastane vanusevahe. Jaanuaris 22-aastaseks saanud Lottie on vaid neli aastat vanem Kate'i tütrest.

Lottie läks vanema õe jälgedes ning alustas modellikarjääriga õige noorelt. 16-aastaselt sai ta tänu Kate'ile lepingu modelliagentuuriga Storm Model Management ning nüüd võib ta vara väärtust lugeda miljonites dollarites.

Kuigi ka nooremale Mossile meeldib pidutseda, pole ta veel suurtesse skandaalidesse sattunud. Kõmumeedia kajastas 2018. aasta detsembris aset leidnud seika, kui Lottie unustas oma kallihinnalise chihuahua-kutsika joogisena peole (joogine oli Lottie, mitte koer). Järgmisel päeval sai ta kutsika õnnelikult tagasi.

Lottie Moss 2019. aasta septembris Londonis. FOTO: Capital Pictures/Scanpix

Lottie on koroonakriisi algusest olnud Kate'i perega Inglismaal Cotswoldsis, kus asub Mosside kümne magamistoaga maamaja. Seal on ka Kate'i pikaajaline peika, krahv Nikolai von Bismarck. Samuti juuksur James Brown. Kate on nii suur Cotswoldsi fänn, et ka abiellus seal.

Lottie, kes nagunii oma keha ei häbene, on koduses karantiinis läinud aina julgemaks, jagades poolpaljaid klõpse nii voodist, vannitoast, päevitustoolilt kui ka põrandalt.

Lottie Moss teeb koduseid toimetusi läbipaistvas särgis. FOTO: Kuvatõmmised Instagrami videost

Modell on fänne terve kriisiaja enda tegemistega kursis hoidnud: näiteks on ta fotograafidest sõpradega teinud FaceTime'i ja Skype'i abiga virtuaalseid fotosessioone. Viimane Skype'i-pildistamine kiskus nii kuumaks, et Lottie võttis ülakeha paljaks ning pidi vaeva nägema, et kehakumerused napilt käega ära katta.

Kui paljudele on kodus passimine mõjunud laastavalt, siis Lottie nende seas pole. «Saan ausalt öelda, et ma pole vaimselt kunagi õnnelikum olnud. Olen viimastel aastatel palju endaga ja ärevuse ja teiste asjadega vaeva näinud...» avaldas nooruke modell Instagramis.

Lottie kirjutas, et kodus püsimine on andnud talle esmakordse võimaluse iseennast esikohale seada. «Olen päriselt endaga vaeva näinud, et elust viimast võtta ning tunnen, et olen iseenda parim ja tõelisim versioon! Ja ma armastan teda!» kirjeldas Lottie vastleitud enesearmastust.