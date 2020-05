See riik kehtestas väga karmid koroonapiirangud, kuid inimesed on nüüd näljas

Kõik El Salvadori pärast piiri sulgemist saabunud pannakse 30-päevasesse karantiini, mis on kaks korda kauem kui naaberriikides.

El Salvadori linnades hakkasid patrullima sõdurid. El Salvadori elanikud toetasid alguses karme koroonapiiranguid, kuid nüüd on nende vastu, kuna liikumiskeelu tõttu ei tohi nad isegi poodi süüa ostma minna.

Näljas inimesed on hakanud keeldu eirama ja üha rohkem on läinud poodi, et süüa saada.