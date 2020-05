Kurikuulus Pirita pornohäärber sulges uksed

Rasputini pornohäärber paistis silma ülima ambitsioonikusega. Tõsielusarja «Suur Vend» («Big Brother») stiilis peomaja tõi Eestisse poolteise aasta jooksul mitusada välismaa erootikamodelli, enamik neist Suurbritanniast, kelle tegemisi ööpäevad läbi veebis üle kanti. Plaan oli veelgi suurem: rajada Tallinna lähedale hiiglaslik pornokeskus saja modelli ja 18+ spaaga.

Pirita peohäärberi elanikke hellitati jõusaali ja tasuta iluprotseduuridega. FOTO: Kuvatõmmis ühismeediast

Kui veel septembris kinnitas Rasputini häärberi peremees Craig Hilton Elu24-le, et 30 miljoni dollari plaan pole katki jäänud, vaid on umbes kuu aja jagu graafikust maas, siis nüüd paistab, et ettevõtmisel on kriips peal. Pirita majas hetkel kedagi pole ning veebisait rasputinmansion.com vahendab tavalist veebikapornot, millesarnast leiab veel sadadelt saitidelt. Häärberi ühismeedia kontodel on olnud vaikus jaanuarikuust saati.

Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat, kes lubas mullu häärberielanike toimetustel silma peal hoida, ütles sel nädalal Elu24-le, et tema teada on häärber tegevuse lõpetanud. Kas rahvusvahelise ettevõtmise viimaseks kirstunaelaks sai koroonakriis, pole teada. Hiltonit Elu24-l tabada ei õnnestunud.

Eelmisel aastal pikalt Pirital elanud Queen Layla ütles Elu24-le, et tema teada juhivad häärberit nüüd uued inimesed, kes on tüdrukuid Piritale tagasi kutsunud. Probleem on aga selles, et paljudele modellidele ollakse eelmistest kordadest siiani võlgu. Elu24 kirjutas häärberi võlaskandaalist möödunud aasta septembris (loe siit!).

Layla lisas, et tal on kahju, et üritus vett vedama läks, kuna ta tuleks Piritale hea meelega tagasi – seda muidugi juhul, kui talle selle eest ka makstaks.