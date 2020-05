PAROODIA ⟩ Netflixi Eurovisiooni-film kuulutati välja eriti jabura muusikavideoga

Filmi «Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga» näitlejaskond on vaat et «Mamma Mia!» vääriline: muusikali sugemetega filmis saab üles astumas näha nii Ferrelli ennast kui ka endist James Bondi Pierce Brosnanit, romantiliste komöödiate sagedast kangelannat Rachel McAdamsit, Dan Stevensit («Downton Abbey», «Kaunitar ja koletis») ning telenäitleja taustaga poptäht Demi Lovatot, kelle jaoks on tegu esimese suure filmirolliga.