Poksi raskekaalu maailmameister: sellest tuleb kõigi aegade matš!

Järgmisena kohtub Fury revanšmatšis Deontay Wilderiga, kellele ta veebruaris korralikult kolki andis. Wilder andis vahepeal teada, et on valmis 10 miljoni dollari eest revanšmatšist loobuma, kuid Fury polnud sellisest diilist huvitatud.

Ees on ootamas ka «kõikide aegade kohtumine», kus Fury vastaseks on teine raskekaalu tšempion Anthony Joshua. Kui Furyl on üks meistrivöö, nimelt WBC oma, siis Joshuale kuuluvad korraga nelja poksiorganisatsiooni: WBA, IBF, WBO ja IBO meistrivööd.