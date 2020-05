Kas Hispaania ennetab Kreekat? Turistid tahetakse riiki lubada juba juuni lõpus

Hispaania on Euroopas üks neid riike, kus on palju koroonaviirusse nakatunuid ja viirushaiguse tagajärjel surnuid, kuid nüüd on hakatud seal koroonapiiranguid leevandama, välja arvatud suurlinnades Madridis ja Barcelonas, teatab news.sky.com.

Seni ei ole välisriikide kodanikud Hispaanias oodatud. Need, kes siiski saabuvad, pannakse kaks nädalat kestvasse karantiini, mille tõttu praegu puhkuse veetmine Hispaanias ei ole just parim variant.

«Me ei saa lubada, et välismaalased liiguksid Hispaanias vabalt ringi, samas kui hispaanlased peavad kodus olema. Me ei saa öelda Madridis elavale perele, et nad ei tohi minna Valencias asuvasse suvilasse, kui anname välismaalastele võimaluse Hispaanias puhata. Piiranguid tuleb leevendada järk-järgult ja sammhaaval,» teatas minister José Luis Abalos.

Kuna turism annab Hispaania sisemajanduse kogutoodangust 12 protsenti, siis ei saa piirangud jääda jõusse kogu suveks.

«Loodame, et olukord on juuni lõpuks nii stabiilne, et saame turistid riiki lubada. Me peame tegema Hispaaniast atraktiivse riigi eelkõige tervise seisukohast,» teatas Abalos.

Hispaania Valencia Malvarrosa rand 18. mail. FOTO: Nacho Doce/Reuters/Scanpix

Hispaanias on koroonaviiruse diagnoosi saanud üle 232 000 inimese, viirushaigus on võtnud elu ligi 28 000 inimeselt ja paranenud on 150 000 inimest.

Hispaania majandusekspertide hinnangul võib turismisektori selle aasta kahjum olla 93–124 miljardit eurot. Kui Hispaania ei saa ikkagi turismitööstust uuesti korralikult käivitada, siis võib kahjum olla märgatavalt suurem.

Siiski on juba Andaluusias ja Kanaari saarestikus mitmed rannad külastajatele avatud. Sportlik tegevus on randades keelatud ja päevitajate vahel peab olema kahemeetrine vahe.

Minister Abalos rõhutas, et niipea kui Hispaanias on tühistatud oma kodanike liikumiskeeld, on ka välismaalased riiki ja randadesse oodatud.

Kreeka võimud teatasid mõni aeg tagasi, et tõenäoliselt on nad valmis turiste lubama riiki alates juulist.

Kreeka pealinna Ateena lähedane Alimose rand 16. mail. Kuna Kreeka veel turiste sisse ei luba, siis puhkavad seal kohalikud. FOTO: Yorgos Karahalis/AP/Scanpix

Kreeka taasavas muuseumid ja kultuuripärandi paigad 18. mail. Pildil Ateena Akropoli Parthenoni tempel. FOTO: ALKIS KONSTANTINIDIS/REUTERS/Scanpix

Väikeriik Sloveenia avas oma piirid Euroopa Liidu siseturistidele juba möödunud nädalal.

Ka Saksamaa ja Austria on hakanud end järk-järgult avama ja turismipiiranguid on leevendatud.

Eesti, Läti ja Leedu lõid oma turismikoridori, kus nende kolme riigi kodanikud saavad liikuda piiranguteta.