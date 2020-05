«Videviku» näitleja suri 30-aastaselt teadmata põhjusel

E! Newsi allika sõnul arvati, et Boyce on Los Angeleses, ent üks sugulane hakkas kahtlustama, et see ei vasta tõele, ning läks teda Las Vegasesse vaatama. Eelmise nädala kolmapäeval leidis ta näitleja ja tema tüdruksõbra surnuna.

30-aastane Gregory ja 27-aastane Natalie olid koos olnud üle aasta aja. Surmapõhjust pole avalikkusele teada.

Varalahkunud näitleja esimene ja viimane suurem filmiprojekt oli «Videvik» («Twilight») aastal 2008, kus ta kehastas Tylerit, peategelaste Bella ja Edwardi koolivenda. Tyleri tegelaskuju oli filmis tähtis, kuna ta sõitis Bellale (Kristen Stewart) kooliparklas peaaegu autoga otsa, ent Edward (Robert Pattinson) päästis tüdruku ära. Tänu sellele sai Bella teada Edwardi võimetest.

Gregory ema Lisa kirjutas ühismeedias, et on poja kaotuse tõttu murtud ja valudes. «Ma kirjutaksin või helistaksin sulle, kui oleksin millegi pärast mures, ja sa ütlesid, et ema, me saame sellest koos üle,» kirjutas ema.

Ema nägi poega viimati eelmise nädala esmaspäeval. «Sa saatsid mu autoni, kallistasid mind, suudlesid mind põsele ning ütlesid, et armastad mind ja palusid helistada, kui koju jõuan. See oligi kõik,» meenutas ta.

Gregoryst jääb maha ka 10-aastane tütar Alaya.