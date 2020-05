TUUL TIIBADES ⟩ «Vanamehe film» valiti võistlema Annecy animafestivali uuele auhinnale

«Oleme selle uudise üle väga õnnelikud! Annecy on anima maailma kõige olulisem festival ja me ei julgenud unistadagi, et üdini eestimaine Vanamees sellisele rahvusvahelisele filmipeole pääseb. Alguses natukene kahtlesime, kas välismaa publik üldse meie absurdse komöödia vastu võtab. Aga tuleb välja, et võtab küll – must huumor on õnneks piirideülene nähtus. Suur rõõm, et Vanamehe tardunud larhv jõllitab varsti maailma peene festivalipubliku ekraanidel,» ütles Vanamehe filmi üks autoritest Mikk Mägi.