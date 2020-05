Arnold Schwarzenegger: ma oleksin võinud surra

«Minu nõuanne kõigile, ka noortele, kes ülikooli lõpetavad, et raskustele ja takistustele ei tohi alla anda. Elame maailmas, mida räsib koroonaviirus. Ükskõik, kui edukad me ka ei oleks, on alati takistusi ja need tuleb ületada. Eurooplastele ei meeldi rääkida terviseprobleemidest, need on nagu riigisaladused, kuid nüüd räägin enda kogemusest, olen vist amerikaniseerunud. Mul oli lahtine südameoperatsioon vaid neli nädalat enne uue filmi võtteid. Loodan, et saan oma kogemusega teile inspiratsiooniks olla,» sõnas Schwarzenegger ülikooli lõpetajatele videopöördumises.