Tallinna sadamast on tagasi Soome saadetud üle poolesaja välismaalase

Oluline info on siinkohal see, et Soomes peab inimene püsima 14 päeva karantiinitaolistes oludes. «See tähendab, et lubatud on liikuda töö- ja elukoha vahel, kuid vältida tuleb tarbetuid liikumisi ja kontakte,» selgitas Arro.

Karantiini ei pea järgima esmaabi- ja päästetöötajad ning piirivalve- ja tolliametnikud. Viiruse leviku tõkestamiseks tuleb järgida Soome ametlikke juhiseid, hügieeninõudeid, turvalist vahemaad ja vältima füüsilisi kontakte.

Eestisse on omakorda lubatud reisida inimesel, kellel on Eesti kodakondsus, Eesti elamisluba või elamisõigus või kelle alaline elukoht rahvastikuregistri järgi on Eestis.

«Soomest saavad Eestisse isolatsiooninõudeta töö ja õppimise eesmärgil või perekondlikel põhjustel senisest tihedamini tulla ka need isikud, kellel on Soome kodakondsus, elamisluba või kelle alaline elukoht on rahvastikuregistri järgi Soomes ja neil ei esine haigusnähte,» kirjeldas Arro.

Endiselt on piiriületus lubatud inimestel, kes on vahetult seotud kauba transpordiga.

Kindlasti tasub aga meeles pidada, et ka Eesti sadamates jätkub piirikontroll ja isikute sisenemist Eestisse kontrollitakse.

Kui inimesel on Eesti kodakondsus, Eesti elamisluba/elamisõigus või tema alaline elukoht on rahvastikuregistri järgi Eestis, siis ei tehta talle piiriületusel mingeid takistusi.

Kaasas peab aga kindlasti olema reisidokument (pass/ID-kaart) ja alalise elamisloa puhul elamisloakaart.

«Kuigi isolatsiooninõue kaob, on Eestisse saabujatel soovitus hoiduda kahe nädala jooksul kodust lahkumast, välja arvatud tööl käimiseks või muul vältimatul põhjusel,» meenutas Arro.

Helsingi sadamas kontrollib riiki sisenemise eelduste täitmist Soome piirivalve, kelle tähelepanu on suunatud riiki sisenejatele. Kui Soome reisija on ostnud lõbureisi eesmärgil pileti Tallinna suunduvale laevale, ei saa Soome võimud takistada teda laevale minemast.

Soomest saadeti aga eelmise nädala jooksul Tallinnasse tagasi viis inimest – kaks neljapäeval ja kolm pühapäeval. Soome piirivalve esindaja Mikko Simola rääkis Helsingin Sanomatele, et peab seda Tallinnas toimuva teavitamise teeneks.

Soome piirivalve on samuti paar oma töötajat Tallinna sadamasse saatnud. FOTO: Tairo Lutter

Soome on nimelt Tallinnasse saatnud kaks piirivalvurit, kes teavitavad reisijaid riiki sisenemise tingimustest Soomes. Tänu nende soovitustele on kümned eestlased reisiplaanidest loobunud.

Helsingis küsivad piirivalvurid aga riiki siseneda soovijatelt reisi põhjust. Vajaduse korral võtab piirivalve ühendust näiteks tööandjaga.

Helsingist tagasi saadetud isik suunatakse järgmisele võimalikule tagasi sõitvale laevale.

Helsingi ja Tallinna vahel liiklevad Eckerö Line ja Tallink teatasid, et ühel laevareisil on parimal juhul 400–500 reisijat.