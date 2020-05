Lastehoiu töötaja sai noore poisiga lapse ja läheb nüüd trellide taha

20-aastane Leah Cordice sattus 13-aastase poisiga voodisse, kui oli ise 17. Ta sisenes poisi magamistuppa, tõmbas talt püksid maha ja palus seksi, vahendas Daily Star.

Kuna Suurbritannias on seksuaalse enesemääramise iga 16 eluaastat, on selline seksuaalvahekord seadusvastane. Kuna Cordice magas ohvriga vähemalt viis korda, läheb ta 30 kuuks trellide taha. Ühtlasi läheb ta seksuaalkurjategijate nimekirja.

Cordice saatis poisile sõnumeid, ostis talle süüa ja varjas suhet oma abikaasa eest. Just nimelt, lastehoiu töötaja oli ka abielus. Kui Cordice rasedaks jäi, arvas abikaasa, kes poisist midagi ei teadnud, et tegemist on nende ühise lapsega. Hilisem DNA-test tõestas vastupidist.

Cordice elas ohvriga samas piirkonnas ning nad olid juba aastaid enne seksuaalvahekorda tuttavad. Cordice võeti vahi alla 2018. aasta juulis.

Cordice väitis kohtus, et hoopis poiss vägistas teda, kuid seda ei usutud. Kohtuniku sõnul näitasid tõendid, et Cordice'i suhe poisiga põhines füüsilisel ihal ning emotsionaalset kiindumust polnud.

Selgub aga, et noor poiss tahab lapsele isa olla. Ta rääkis kohtule, et tal on isegi diagnoositud eraldusärevus, kuna ei saa oma tütrega koos olla. «Oli väga raske toime tulla sellega, et nägin oma tütart ja siis võeti ta mult ära,» ütles ta.

Poiss lisas, et ei kanna Cordice'i peale viha, ning loodab, et tulevikus tekib neil lapsega normaalne suhe.