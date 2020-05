VIDEO ⟩ Rio de Janeiro ufo tekitas paanikat kogu Brasiilias ja internetis

Sotsiaalmeedia kasutajad olid veendunud, et tegemist oli kosmiliste külalistega, kes võisid olla ohtlikud ning kohe hakkas levima paanika. Oli neidki, kelle andmetel olevat üks tundmatutest lendavatest objektidest alla kukkunud ja Brasiilia kaitsevägi selle ühte sõjaväebaasi uurimiseks viinud.

Õli valasid tulle ka vandenõuteoreetikud, kes teatasid, et Rio de Janeiro ufoteemalisi kommentaare on hakatud sotsiaalmeedias kustutama.

Twitter neid jutte ei kommenteerinud, kuid üks Redditi moderaatoreid tunnistas, et kustutab ära kommentaarid, mis on solvavad, rumalad või pettused.

Lisaks kõigele oli Google Maps teenuses häire, mille tõttu nähti Magé metsaala satelliidipildil midagi, mis meenutas lendavat taldrikut. Google’i esindaja kommenteeris, et tegemist on vana pildi ja satelliiditõrkega, mida aegajalt tuleb ette.

Kuna nii Brasiilia meedia kui ka sotsiaalmeedia teatasid ufo nägemisest, avaldasid Magé maakonna võimud sel teemal pressiteate, milles öeldi, et nad ei ole Brasiilia kaitsejõududelt saanud infot kummalise lendava objekti kohta.

Brasiilia kaitsevägi, Magé maakond ja Google on rahustanud brasiillasi, et kindlasti ei olnud tegemist maavälise ohtliku objektiga ning see võis olla optiline pete.