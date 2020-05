Mäesuusaturistid andsid Austria võimud koroonaviiruse varjamise eest kohtusse

Hoolimata nakkusdiagnoosist ei teatatud turistidele, et on haigestumisoht ning inimesed jätkasid suusatamist.

Austria meedia kirjutas, et tõeäoliselt on tegemist ainsa haigusjuhtumiga ning turistide tervis ei ole ohus.

«Paljud meie seast jäid haigeks suusapuhkusel olles. Osad ei jõudnud koju lennata ja nad olid haigena hotellis. Me ei teadnud, millega tegemist oli ja meid ei teavitud haiguspuhangust. Alles hiljem, kui olime kodus ja hakati tegema teste, saime teada, et tegemist on koroonaviirusega,» sõnas mäesuusaentusiastist inglane Paul Wright.

Koroonaviirus mõjutas ka USA New Yorgi Tregido perekonda, ema, isa ja kolme täisealist last, kes olid Austrias St. Antonis märtsi alguses suusapuhkusel.

Nad ei teadnud, et enne nende saabumist oli seal saanud koroonaviiruse diagnoosi kohalik baaripidaja. Perekond uuris enne Austriasse lendamist Tirooli kohta ja lehekülgedel oli, et see piirkond on haigusvaba. Nad helistasid igaks juhuks St. Antonis hotelli, kus nende majutuspaik oli, saades vastuseks, et ohtu pole.