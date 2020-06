Maailma ühe edukaima komöödiasarja «Sõbrad» menu näikse voogedastusajastu saabumisega üha jätkuvat. 1. juunist näeb sarja otsast peale ka Kanal 2s. Kuidas aga on seriaali näitlejail vahepeal läinud ning millega nad täna tegelevad?

Korraarmastajast Monica kergelt neurootilist tegelaskuju läbi kümne hooaja kehastanud Courteney Bass Cox, kes saab kahe nädala pärast 56-aastaseks, sündis ja kasvas üles Alabama neljalapselises peres. Kui tulevase näitlejanna äriringkondades tegutsevad vanemad 1974. aastal lahutasid, leidis tüdruk endale kasuisa kaudu tutvusi muusikute ringkondades: mees oli nimelt onuks Stingi bändi The Police trummarile ning tolle vennale, muusikaprodutsent Ian Copelandile, kellega Coxil ühel ajahetkel ka armusuhe oli. Ometi ei olnud onupojapoliitika põhjuseks, miks 20-aastane Cox sai endale ihaldusväärse rolli Bruce Springsteeni muusikavideos «Dancing In The Dark», mis teda laiema publiku ette viis ning viimaks ka NBC hittsarja orbiidile lennutas.

Pärast keskkooli sisearhitektuuri õppinud, kuid siis kuulsusekuma kutsele allunud ning New Yorki kolinud Cox valas oma karjäärile vundamendi ikkagi ise, elades mõnda aega umbes samasugust elu nagu elab seriaalis Joey – võttes näitlemistunde ning püüdes ekraanitööde kõrvalt ka modellindusega leiba teenida. Jäänud silma Fordi agentuuri ridades, õnnestuski nääpsukesel ja nudipäisel 80ndate ülisaledat ja aeroobikakuningannalikku iluideaali esindaval kaunitaril saada lava ees tantsiva fännitari roll, kes «Arminäo» ja «Carrie» lavastajana kultusstaatusesse tõusnud režissöör Brian De Palma käe all valminud muusikavideos lavale tantsima tõmmatakse.

Vaata 1984. aasta muusikavideot, kus alates 2:25 näeb ka Coxi:

Erinevalt mitmest teisest «Sõprade» näitlejast oli Coxi sarjaeelne karjäär alates Springsteeni videost üpriski paljutõotav: tema esimeseks suuremaks osatäitmiseks teles oli Michael J. Foxi karakteri pruudi roll seriaalis «Family Ties» (1987–89) ning ka filmikarjäär kogus hoogu: enne hittsarjas osalemist sai Cox nautida tähelepanu 1994. aasta kultuslikus menukomöödias «Ace Ventura – loomadetektiiv» kõrvuti toonase absoluutse tippkoomiku Jim Carrey'ga. Kuulsusesära tõi juurde ka episoodiline roll omaaegses menusarjas «Seinfeld», kus Cox suisa nimitegelase tüdruksõpra kehastada sai.

Courteney Coxi intervjuu Lettermani jutusaates aastal 1987:

Varajased rollid linnulennult:

Kui viimaks saabus kutse «Sõprade» sarjas kaasa lüüa, oli nukunäoline Cox juba vaat et tehtud preili, kellele kõik uksed valla. Esiotsa Rachelit mängima plaanitud Cox napsas pärast Anistoni otsust, et just tema peaks olema Rachel, endale hoopistükkis Monica rolli ning tänasel päeval ei kujutaks naisi vastupidistes kehastustes ettegi. Järgnesid 10 aastat enneolematut tähelendu, mis tõi Coxile muutusi nii karjääris kui ka eraelus.

Courteney Cox ja David Arquette olid abielus 14 aastat ning neil on ühine tütar Coco. FOTO: MAVRIXONLINE.COM/SCANPIX

Juba pärast menusarja esimest hooaega puhkes Coxi õnn õitsele: 1995. aastal kohtus ta hittfilmi «Karje» võttel oma tulevase abikaasa ja lapse isa, näitleja David Arquette'iga, kes hiljem terveks filmiseeriaks kasvanud linaloos Coxi tegelase armastajat kehastas. 2004. aasta juunis sündis paarile tütar Coco, kuid paraku lagunes suhe ning lahutus sai teoks 2013. aastal ehk enam kui kaks aastat pärast lahkuminekut.

«Karje» filmid, millest neljas ja viimane valmis 2011, ongi jäänud suuresti Coxi filmiedu laeks – kui vaadata näitleja profiili Rotten Tomatoes'i lehel, siis on selgelt näha, et peale nimetatud filmiseeria tema renomeest ükski linateos just kuigi positiivselt esile ei kerki.

Cox filmis «Karje 3», mida peetakse üldiselt hea filmiseeria kõige viletsamaks:

«Cougar Town» sarjaga kuulsust koguv Courteney Cox ja Lisa Kudrow telekanali ABC lavatagustes 2010 FOTO: Karen Neal/AP

Vaatamata kesisele edule filminäitlejana polnud Coxist isu täis saanud televaatajail ning nii saabus 2009. aastal näitlejanna ellu uus populaarsuse laine seriaalis «Cougar Town», kus 40ndate keskpaika jõudnud Cox asus kehastama lahutatud pereema, kes püüab üheaegselt toime tulla nii uue armastuse leidmise, vananemise, eksabikaasa kui ka teismelise pojaga. Õnnetuseks aga kogunesid seriaali filmimise ajal tumedad pilved Coxi endagi elu kohale ning nii lahutus kui ka vananemine said tema elus paraku liigagi aktuaalseteks probleemideks.

Kui abielu Arquette'iga 2010. aasta lõpus murenema hakkas, hävis tasapisi naise enesekindlus, mis – nagu Hollywoodis kombeks – suuresti ilule rajatud oli. Järgnesid aastad täis meeleheitlikku võitlust vananemismärkidega, mis päädis nooruslikkusele vastupidise efektiga, mis ka kõmuväljaannetel märkamata ei jäänud: Coxi nägu oli ühel hetkel pea tundmatuseni muutunud tüüpiliseks nn vahanäoks, mis liigsete ilusüstidega pahatihti kaasneb. Olles äärmuse omal nahal läbi kogenud, otsustas ta tagasi loomulikumatele radadele pöörduda ning on oma läbielamistest seoses närvesööva noorusekultusega meelelahutusäris ka avalikult rääkinud.

Kuigi oma välimust on aegade jooksul tasahilju «korrigeerinud» ka tippnäitlejad (sh Nicole Kidman, Renee Zellweger ja isegi kolleeg Jennifer Aniston), siis oma näolapi niivõrd põhjalik «üleskündmine», nagu Cox seda suutis, karjäärile kasuks kohe kindlasti ei tule.

Courteney Cox «Just Before I Go» esilinastusel 2015 FOTO: MARIO ANZUONI/REUTERS/SCANPIX

Õnneks on Cox hakkaja naine ning ei unustanud ekraanikarjääri kõrvalt end ka edasi arendada. 2008. aastal kirjutas ja lavastas ta oma esimese lühifilmi ega maganud maha ideaalset praktikavõimalust: «Cougar Towni» 102 episoodist lausa 12 peaosatäitja enda lavastatud. 2014. aastal tegi Cox debüüdi täispika mängufilmi režissöörina, kui ekraanile jõudis mikroeelarveline romantilise komöödia «Just Before I Go». Kriitikud filmist suurt ei pidanud, ent vaatajate hinne filmile on täitsa tipp-topp.

Kusjuures, filmi tootis naine koos oma ekskaasaga ning juba oli tema ellu saabunud ka uus armastus tänaseks 43-aastase iirlasest muusiku Johnny McDaidi (Snow Patrol) näol, kellega kestab suhe siiani.

Courteney Cox kihlatu Johnny McDaidiga naise lavastatud filmi «Just Before I Go» esilinastusel 2015 FOTO: MARIO ANZUONI/REUTERS/SCANPIX

Nii nagu ka Jennifer Aniston, on Coxist raskuste kiuste saanud edukas naine ka väljaspool ekraani ning kahtlemata mängib siin rolli «Sõprade» sarjaga teenitud varandus. Kus on, sinna tuleb juurde, nagu ütleb vanasõna: portaal Celebrity Net Worth hindab naise turuväärtuseks 150 miljonit dollarit ning oma raha suunab Cox arvatavasti targasti tehes teletoodangusse. Hetkel on tal käsil lausa 2 telefilmi, milles ta ka ise peaosas üles astub, luues endale täpselt sellised töötingimused, nagu ise tahab, ning sellised rollid, nagu tahab.

Vabal ajal veedab ta palju aega koos oma tütre Cocoga, kes on pärinud ema muusikalembuse. Koroonakarantiini ajal võis teda päris sageli näha üles astumas oma peatselt 16-aastase tütre sotsiaalmeediaski.

Üle kõige ootab Cox aga «Sõprade» HBO Max kanalile toodetavat taaskohtumisepisoodi, mille võtted leiavad aset suve lõpus: seriaali kolme naistegelase suhted on tänase päevani tihedad.

SAG-AFTRA inspiratsioonipreemia võitnud Courteney Cox koos ekraanipartneritega «Sõprade» päevilt (Jennifer Aniston ja Lisa Kudrow) novembris 2019 FOTO: GREGG DEGUIRE/AFP/SCANPIX