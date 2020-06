Maailma ühe edukaima komöödiasarja «Sõbrad» menu näikse voogedastusajastu saabumisega üha jätkuvat. 1. juunist näeb sarja otsast peale ka Kanal 2s. Kuidas aga on seriaali näitlejail vahepeal läinud ning millega nad täna tegelevad?

«Sõprade» näitlejaskonna noorim liige Matthew Perry oli sarjaga liitudes kõigest 25-aastane, ehkki tema sarkastiline tegelaskuju mõjub sageli kamba kõige elutüdinumana. Tegelikkuses aga oli just Perry see, kel kolleegidest kõige suurem arengukaar läbi tuli teha ning kasvuraskused osutusid koos süllekukkunud kuulsusega sedavõrd üle võlli lennutavaks elamuseks, et mees juba seriaali kolmandaks hooajaks mõnusaatanale oma kolm tilka verd oli müünud ning mille eest siiani kõrget hinda maksab. Õnneks on mehe talent teda elumeretormidest, ehkki läbimärjana, siiski elusana välja toonud ning tänaseks 50-aastane Perry on suutnud leida endale elus missiooni ka väljaspool meelelahutusäri.

Värske ja paljutõotav Matthew Perry aastal 1994 FOTO: Michael Ferguson/Scanpix

Matthew Langford Perry sündis 19. augustil 1969 Massachusettsis, ent kasvas üles hoopiski Kanadas, sest just sealt oli pärit tema ajakirjanikust ema, kes muuhulgas töötanud 1980ndate alguses ametis olnud peaminister Pierre Trudeau (tänase peaministri isa) kabinetis pressisekretärina. Kui emalt päris Perry selgelt oma terava meele, siis esinejahinge päris mees oma näitlejast ning modellist isalt. Kui Perry oli paariaastane, sai isast üleriigiline kuulsus ning teda hakati tundma kui Old Spice'i meest – tegu teadupoolest siis 20. sajandi kuulsaima meesteparfüümi kaubamärgiga.

Soov isa jälgedes astuda ilmutas end muuhulgas Kanadas võimeka tennisistina tõestanud Perry puhul varakult ning leidis toetust ka vanemate poolt, kes olid vahepeal lahku läinud. Noor ja täis maailma vallutamise indu, võttis Perry ette tee Los Angelesse ning astus kuulsasse Buckley keskkooli, mille vilistlaste nimistust leiab paljude teiste kuulsuste seas näiteks Laura Derni ja Kim Kardashiani. Kooli kõrvalt võttis ta improteatritunde ning otsis võimalusi enda näitamiseks, mida ei tulnud pikalt oodata: oma esimese filmirolli tegi Perry 80ndate kuumima staari River Phoenixi kõrval filmis «A Night in the Life of Jimmy Reardon» (1988), olles end varem vaid paaril korral teleekraanil ilmutanud. Küllap oleks Perryl andeka karakternäitlejana olnud minekut ka suurel ekraanil, ent nõudlus teles ilmselt mängis muud võimalused üle ning järgmised paar aastat sai noort näitlejat näha mitmes legendaarses telesarjas, sh «Growing Pains» (mis lennutas orbiidile ka noore Leonardo DiCaprio) ning «Beverly Hills 90210».

1994. aastal, mil saabus kutse osalema uues seriaalis kuuest sõbrast, oli Perry jaoks aeg suureks kuuluseks enam kui küps. Nagu ka suurema osa ülejäänud sarja näitlejate jaoks, jäid seriaali 10 hiigeledukat hooaega näitleja jaoks karjääri tipuks, kuid erinevalt teistest jäi Perry tegelik potentsiaal alatiseks avastamata meest tabanud sõltuvusprobleemide tõttu, mis kimbutavad teda praeguse hetkeni.

Sarja «Sõbrad» näitlejad Jennifer Aniston (Rachel Green), Courteney Cox (Monica Geller), Matt LeBlanc (Joey Tribbiani), Lisa Kudrow (Phoebe Buffay), Matthew Perry (Chandler Bing) ja David Schwimmer (Ross Geller) FOTO: All Action/EMPICS Entertainment/Scanpix

Alguses oli kõik suurepärane: ainuüksi sarja esimene hooaeg tõi igale näitlejale sisse üle poole miljoni dollari ning pea üleöö saabus kuulsus, millesarnasest keegi neist polnud osanud oodata. Perry hakkas elama elu, millest sarja semudest tegelased Joey ja Chandler üksnes unistavad ehk pidu järgnes peole ning üks imeilus pruut teisele. Näitleja kallimate nimekiri on pikk: teiste seas on Perry suutnud ära võluda Julia Robertsi (kel oli sarja teisel hooajal episoodiline roll) ning koguni Joey ja Chandleri lemmikseriaali «Rannavalve» kuumim tots Yasmine Bleeth, kes 1995. aastal ajakirja People maailma 50 kauneima inimese sekka valiti (ja kes 2000. aastal isegi kokaiinivõõrutusele läks).

Naisi oli Perryl palju, ent ükski suhe ei kestnud arusaadavatel põhjustel just kuigi kaua. Esimene arvestatav suhe tekkis mehel alles 2006. aastal «Seksijumalate» näitlejanna, samuti juba teismelisena ekraanikarjääri alustanud Lizzy Kaplaniga, kellega elati koos kuus aastat.

Paraku viitavad kõik märgid, et näitleja on tänaseni vallaline ning tema kaaslasteks siin eluteel peamiselt teised sõltlased, kelle elu ta püüab aidata uuesti rööbastele seada. Näitleja on koguni avanud abivajajatele oma koduuksed Malibus, kuhu ta on lasknud rajada võõrutuskliiniku (elab ta siiski teises majas). Ennasthävitavad eluviisid ei jätnud puutumata ka mehe füüsilist heaolu: rikutud tervis viis näitleja paari aasta eest ränkade maohaavanditega koguni noa alla.

Stseen seriaalist, kus Chandler oma tibule telekast oma toonast pruuti Yasmine Bleethi näitab:

Matthew Perry kirev suhtekroonika:

Tagantjärele on mees intervjuudes pihtinud, et pealtnäha võis tema elu tõesti lilleline olla, kuid tegelikkuses olevat kuulsusekoorem olnud nii suur, et hinge siginesid üksildus ja ärevus, mis panid Perry peagi pudelist lohutust otsima. Tõelise allakäiguspiraali vallandas aga spordivigastuse tõttu saadud valuvaigistiretsept, mis koosmõjus kärakaga näitleja meenutuse kohaselt sedavõrd lõõgastava mõnukokteili moodustas, et osutus tema jaoks vastupandamatuks. Lisandusid teisedki narkootikumid ning selleks ajaks, kui sari jooksis kolmandat hooaega, oli näitleja omadega juba nii pahuksis, et tema probleemidest olid teadlikud ka kolleegid. Ehkki enda sõnul mees kunagi purjus või pilves peaga võttele ei tulnud, oli ta kolm aastat järjest kaamerate ees tuumapohmellis. Teravama pilguga televaatajad on kindlasti märganud, et Chandleri tegelaskuju kehakaal hirmsasti kõikuma kipub – kord on temast järel vaid luu ja nahk, siis jälle on tegelane paistes ja kogukas. Ühes intervjuus tunnistas Perry, et «Sõprade» sarja kolmandast kuuenda hooajani haigutab tema jaoks üks suur mäluauk (umbes 1996 kuni 2000).

«Sõprade» näitlejad rääkimas Perry probleemidest Oprah Winfrey saates aastal 2003:

Matthew Perry 2011 FOTO: KEVIN SCANLON/NYT/Scanpix

Ülevaade Perry karjääri allkäigu põhjustest:

Portaal Celebrity Net Worth hindab näitleja n-ö turuväärtuseks täna kõigele vaatamata 120 miljonit dollarit: kuigi mehel oli minevikus oma nn deemonitega kõvasti kiskumist, siis õnnekombel ei kaotanud ta oma elutahet ning soovi luua. Nagu teisigi «Sõprade» kambast, ei saatnud Perryt edu suurel ekraanil ning taak Chandleri tegelaskujuna jääb teda alati saatma ja igast rollist läbi kumama, võib teda pidada sarja kambast kõige mitmekülgsemaks näitlejaks, kelle nimel on ka tõsiseltvõetavaid draamarolle. Perry leivanumbriks oli ja jääb siiski sarkastiline huumor, mida ta elab välja muuhulgas teleprodutsendina. 2016. aastal jõudis mees omadega aga koguni Londoni lavalaudadele. «Sõprade» sari toob nii Perryle kui ka teistele sarja peategelastest iga-aastaselt jätkuvalt miljoneid sisse (tänu õigel ajal välja võideldud erilepingutele), seega pankrotistumist poleks tal karta ka lihtsalt jalgu seinale visates. Kuigi viimased kolm aastat pole teda ekraanil näha olnud, siis mine tea – ehk toob suvel filmitav «Sõprade» kokkutulekuepisood ka uut indu uuesti kaamerate ette astuda.

Perry Jimmy Falloni jutusaates, rääkimas oma lavastusest «The End of Longing»:

