Maailma ühe edukaima komöödiasarja «Sõbrad» menu näikse voogedastusajastu saabumisega üha jätkuvat. 1. juunist näeb sarja otsast peale ka Kanal 2s. Kuidas aga on seriaali näitlejail vahepeal läinud ning millega nad täna tegelevad?

Sarja kõige salapärasema tegelase Phoebe näitlejanna Lisa Kudrow ei jää oma talendi mitmekesisuselt oma kuulsale karakterile alla ning mõnevõrra ehk üllatuslikultki võib teda julgelt pidada kamba stabiilselt edukaimaks ja viljakaimaks tegijaks. Täna 56-aastane naine kannab lisaks näitlejale veel ka koomiku, stsenaristi, produtsendi ja laulja tiitlit, kes on läbi aastate suutnud rahulikult, ent kindlalt kvaliteetsel rajal püsida ning on praegusekski tegev ühes enimräägitud Netflixi telesarjas «Space Force».

Celebrity Net Worth hindab daami n-ö turuväärtuseks 90 miljonit dollarit. Kusjuures, kõik see õnnestus tal vaatamata asjaolule, et alustas näitlemisega alles 20ndates ning oli «Sõpradega» liitudes juba 31-aastane ning seega seltskonna kõige vanem liige.

«Sõbrad» FOTO: Warner Bros.

Valgevene juurtega juudi päritolu Kudrow sündis 30. juulil 1963 Californias reisikorraldajast ema ja arstist isa perre ning esiotsa ei viidanud miski, et tüdrukut võiks oodata tulevik meelelahutuses. Õppima suundus ta hoopistükkis bioloogiat ning plaanis astuda oma isa jälgedes, asudes uurima peavalusid. Õpingute kõrvalt otsis tulevane staar enda ellu siiski ka midagi veidi teistsugust ning liitus koomikust peretuttava utsitusel improteatriga, mis viis teda muuhulgas kokku koomikust saatejuhi Conan O'Brieniga, kelle jutusaates naine hiljem külas käinud on. Olles oma näitlemisoskusi laval mõnda aega arendanud, saabusid ka esimesed tööotsad kaamera ees. Tema esimene teleroll oli kõrvuti oma tähelendu alustava Woody Harrelsoniga situatsioonikomöödias «Cheers» aastal 1989.

1990. aastal, olles koomikuelu maitse suhu saanud, osales Kudrow USA suurima komöödia-show «Saturday Night Live» katsetel, ent paraku siiski valituks ei osutunud. Ometi jätkas ta juba üsna püsivalt teles, astudes üles päris mitmes telefilmis. Tema järgmiseks arvestatavaks ekraanitööks sai kõrvalroll hiigelmenukas romantilises teleseriaalis «Hull sinu järele» (Mad About You), milles ta mängis (paljudele ilmselt uudisena) Ursula Buffay'd ehk «Sõprade» Phoebe (kurja) kaksikõde. Just nii – Ursula tuli enne Phoebe't ning oli, nagu vanasti tihtipeale kombeks, tegev ka teise sarja n-ö universumis, nagu tänapäeval superkangelased. Põhjused selleks olid aga proosalised: kuna «Sõprade» produtsendid olid otsustanud, et Phoebe't peab mängima justnimelt Kudrow ja mitte keegi teine, siis oli tarvis televaatajatele mingi loogika luua, miks nad samal ajal telekas sama välimuse ja häälega naist kahes eri rollis näevad. Et Ursula «Sõprades» hoolimatuks ja isekaks tehti, oli juba aga omaette areng, sest teises seriaalis on tegu lihtsalt väga hajameelse ettekandjaga.

Kudrow selgitab ise lähemalt:





1994. aastal startinud «Sõbrad» lennutas Kudrow kiiresti ka Hollywoodi orbiidile ning riburada pidi tulnud filmirollidest võib üheks meeldejäävaimaks pidada 1997. aasta kultuslikku komöödiat «Romy ja Michele'i klassi kokkutulek».

10 hooaega väldanud «Sõbrad» jäi aga sellegipoolest rolliks, mis punase niidina näitleja karjääri läbis ning ehkki rollid olid erinevad, siis tema mängitavate karakterite tüüp jäi samaks: ekstsentrilise väljendusviisiga veidi kohmakas ja naiivne tegelane.

See aga osutus edukamaks kontseptsiooniks kui ehk oleks võinud arvata ning Kudrow meisterlikkus teenis 1998. aastal ära ka Emmy.

Hiljem on Kudrow pihtinud, et «Sõprades» lühikeste ja kleenukeste Anistoni ja Coxi kõrval mängimine tekitas talle emotsionaalseid probleeme, mida pidev meedia valgusvihus viibimine ja kuulsus ainult hullemaks tegid. Nimelt tundis 173 cm pikkune Kudrow end pidevalt hiigelsuurena ning elas läbi perioode, kus ta end seepärast näljutas.

Muus osas oli aeg tema jaoks eraelus aga edukas: 1995. aastal abiellus ta reklaamialal tegutseva Michael Sterniga, kellega on rahus ja õndsuses koos tänaseni. Neil on 22-aastane poeg Julian, keda Kudrow sarjas kandis ning kelle pärast sarja Phoebe lapseootuski sisse kirjutati.

Lisa Kudrow poeg Julian Murray Sterniga 2019 FOTO: David Edwards/Scanpix

Nagu mitmedki teised «Sõprade» liikmed, on Kudrow teinud karjääri teleprodutsendina. Tema toodetud on USA versioon brittide tõsielusaatest «Who Do You Think You Are», milles kuulsad inimesed oma esivanemaid otsivad ja juuri avastavad. Teiste seas võttis Kudrow saatetiim ette ka tema vana sõbra Conan O'Brieni.

Nii nagu Phoebe näeb maailma omamoodi, pakatab originaalsetest mõtetest ka Kudrow. 2008. aastal lõi ta teleseriaali «Web Therapy» terapeudist, kes otsustab oma kundedele tavalise tunniajase seansi asemel 3 minutiga vajaliku nõu ära anda. Komöödiasari pälvis kriitikutelt ja ka televaatajatelt head tagasisidet ning kokku valmis lausa neli hooaega. Peaosas astus üles näitleja ise ning sarjast jooksid episoodilistes rollides läbi ka kõik «Sõprade» näitlejad peale Jennifer Anistoni. Siinkohal tekib Kudrow'l ka väike seos Eestiga, sest sarjas kasutatakse videosilla tekitamiseks Skype'i ning iseäranis prohvetlik tundub sari tänasel päeval, kui koroona on kogu maailma virtuaalsetesse ruumidesse surunud. Võib arvata, et nii mõnigi teleprodutsent alles nüüd sarnasele ideele tuleb, mille Kudrow juba 12 aasta eest ära tegi.

Lisaks eespoolmainitud kosmosesarjale leiab Kudrow nime teistegi edukate teleprojektide juurest, millest üks hilisemaid on «Feel Good» lesbilise koomiku katsumustest.

Teiseks suureks filmiprojektiks, mis Kudrow suurelt pildile tõi, oli Olivia Wilde'i režissööridebüüt «Booksmart» – lugu teismelise tüdruku kasvuraskustest, mis pälvis nii BAFTA kui ka Kuldgloobuse nominatsiooni.

Nagu ka kõik teised kollegid menusarja päevilt, on temagi märgitud «Sõprade» sel suvel HBO Maxi jaoks filmitava kokkutulekuepisoodi produtsendiks. Kuigi Kudrow on avalikult rääkinud, et ei ole sarja fänn ning pole seda ise kunagi vaadanudki, siis nostalgilised tunded ning kokkusaamishimu said ilmselt temastki võitu.

Matkadokk Lisa Kudrow'ga, kus ta oma suu kõigest puhtaks räägib:

Või haistis ta teleprodutsendina siin hoopis kopsakat sissetulekut? On kuidas on, aga veel mõned aastad tagasi oli ta veendnud, et kokkutulekut ei tule mitte kunagi.





Fännide rõõmuks võtab elu aga alati ootamatuid pöördeid!

