Maailma ühe edukaima komöödiasarja «Sõbrad» edu näikse voogedastusajastu saabumisega üha jätkuvat. 1. juunist näeb sarja otsast peale ka Kanal 2s. Kuidas aga on seriaali näitlejail vahepeal läinud ning millega nad täna tegelevad?

Seriaalis sõpruskonna klouni ehk armastusväärset, et mitte just kõige terasemat liiget Joey Tribbianit kehastanud Matt LeBlanci isiksusel on tema karakteriga vähe ühist: mees on intervjuudes koguni kurtnud, et mingil seletamatul põhjusel arvavad inimesed, et näitleja peaks olema ka eraelus täis samasugust kutsikalikku energiat. «Mult päritakse sageli murelikult, kas kõik on ikka hästi, sest paistan Joey'ga võrreldes masendunud,» on täna 52-aastane LeBlanc tõdenud.

Üks, mis tal kuulsa tegelaskujuga ühist on, on aga hea välimus: kui Joey karakter püüab läbi lüüa näitlejana ning kasutab oma välimust kõikvõimalike tööotste saamiseks, siis ka LeBlanci karjäär sai alguse modellina.

Lihtsast Massachusettsi perest pärit Prantsuse-Kanada ja ka veidi itaalia verd LeBlanc kolis New Yorki kõigest 17-aastasena, lootes endale just modellindusega jalad alla saada. Usk oma heasse välimusse tasus end vaatamata üksnes keskmisele pikkusele (177 cm) ära ning noormehel õnnestus saada mitmete suurkorporatsioonide reklaamidesse ning koguni omaaegsete rokkstaaride muusikavideotes saab teda näha.

80ndatel oli ta muu hulgas Heinzi ketšupi, Coca-Cola ja Levi's teksade reklaamnägu:

Ka mängib ta Alanis Morrisette'i videos «Walk Away» ja Jon Bon Jovi videos «Miracle»:

Samal ajal saabusid esimesed rollid teles ning Eesti telepublik mäletab noort LeBlanci kindlasti ka 7 Kuldgloobusele kandideerinud legendaarsest komöödiasarjast «Tuvikesed», kus ta mängis Bundy'de peretuttavat, lollivõitu Vinnie Verduccit, kes vahepeal ka Kellyga kurameeris. Karakter jooksis läbi ka hittseriaali läbikukkunud jätkuversioonist «Top of the Heap» ning omakorda selle jätkus «Vinnie & Bobby». Ka kehastas ta stereotüüpilist itaallast 1994. aasta mängufilmis «Lookin' Italian». Olgu öeldud, et kuigi näitleja esivanemate hulgas on tõesti itaallasi, siis tunneb ta end koduselt hoopiski prantsuse keeles kõneldes.

Võib arvata, et just Vinnie mängimine andis tõuke LeBlanci läbimurdele «Sõprades», kus ta sisuliselt samasugust puupead mängib, saati veel itaalia päritolu, et karakterile veidi temperamenti ja krehvti juurde anda. Ning läbimurret – et mitte öelda päästerõngast – oli tal väga vaja, sest karjäär polnud vaatamata üksikutele tööotstele tuult tiibadesse saanud ja vahetult enne oma elu muutvale prooviesinemisele kutsumist elas toona 27-aastane LeBlanc juba purunenud unistuste keskel kuskil räpases narkomaanidest ja prostituutidest kubisevas räpases hotellis. Ka noormehe vanemad keelitasid poega kuuluseteed katki jätma.

«Sõprade» prooviesinemisele minnes oli tulevasel teletähel pangaarvel ümmargune null ning taskus vaid 11 dollarit. Juba esimene hooaeg tõi talle sisse oma pool miljonit dollarit ning näitleja tulevik sai majanduslikult alatiseks kindlustatud. Tänaseks hindab kuulsuste raha lugev veebileht Celebrity Net Worth tema nn turuväärtuseks 80 miljonit dollarit.

Juba miljonäriks saanud 29-aastase Matt LeBlanci intervjuu aastal 1996, mil «Sõbrad» olid jooksnud juba kaks hooaega ning seriaali iga pooletunnise episoodi eest laekus pangaarvele juba 75 000 dollarit:

Pikkadeks aastateks jäigi Joey roll «Sõprades» LeBlanci suurimaks saavutuseks ning 10 aastaga kogunes mehele ka kopsakas varandus (sarja viimastel hooaegadel teenisid näitlejad juba episoodi pealt ümmarguse miljoni). Ometi katsetas ka LeBlanc paari rolliga suurel ekraanil, kuid üpris kiiresti selgus, et üle Joey varju ta ei hüppa ning kellegi teisena teda sarjaga paralleelselt publik näha ei suuda. Kuigi mitmest «Charlie inglite» filmist läbi käinud kõrvalroll välja arvata, siis head nahka suurele ekraanile pürgimisest ei tulnud.

Iseäranis kohutav käkk oli sportlik koguperekomöödia «Ed» mis rääkis pesapalli mängivast šimpansist ning milles LeBlancil on keskne inimroll. «Kõik ütlesid, et ära tee seda money movie't,» on näitleja tagantjärele oma peaosatäita debüüti kahetsenud. Linalugu jäi vähemalt 20 miljoniga miinusesse ning IMDB filmiportaalis on selle hindeks katastroofilised 2,7 palli 10st ning tuli ära ka Kuldvaarika nominatsioon kõige halvema ekraanitandemi kategoorias. LeBlanc sai isiklikult nominatsiooni ka Kuldvaarikate «kõige hullema uue staari» kategoorias, mida ta jagas koos oma «Sõprade» kaasstaaride Jennifer Anistoni, David Schwimmeri ja Lisa Kudrow'ga («seriaalitähed, kes tahavad nüüd filmistaarid olla»).

Kui «Sõbrad» 2004. aastal otsa sai, oli LeBlanc ainus, kelle tegelaskuju sai jätkusarja. «Joey» suutis kuidagi välja vedada kaks hooaega, ehkki suuremat edu sellele ei saabunudki: ju oli «Sõbrade» edu retseptiks ikkagi nende kuuepealine kamp. Ühe Kuldgloobuse nominatsiooni sari siiski sai: tunnustus tuli isiklikult LeBlancile ning oli talle toona kokku kolmas parima näitleja nominatsioon.

Matt LeBlanc eksabikaasa Andrea Andersiga Emmydel aastal 2011. Näitleja kohtus oma tulevasega seriaali «Joey» võtetel. Paar lahutas aastal 2015. FOTO: DANNY MOLOSHOK/REUTERS/SCANPIX

Kui sai otsa «Joey», lõppes ka näitleja jaks meelelahutuse karussellis tiirelda – kuigi ilmselt juba varemgi. Nimelt olid mehel 2006. aastal eraelus keerulised ajad: ta oli lahutamas vaid paar aastat kestnud abielu oma tütre emast, modell Melissa McKnightist, kellega oldi vabas vormis paar juba 1997. aastast saati. LeBlanc oli nimelt «Joey» võtetel kohtunud Andrea Andersiga, kellega tekkis armulugu, mis viis kiiresti altari ette. Samal ajal oli näitleja 2004. aastal sündinud tütar haige – nagu ka pressist läbi käis, siis ilmnesid lapsel 8-kuuselt düsplaasia sümptomid sh krambihood. Õnneks kasvas pisipreili tõvest kaheaastaseks saades juba välja.

Sestap otsustas LeBlanc pärast «Joey» lõppemist ja stressirohkeid sündmusi eraelus aja põhjalikult maha võtta – aastaks või nii. Et lapse ja uue naisega aega veeta ning pärast pikki ja aktiivseid näitleja-aastaid viimaks elu üle järele mõelda. Et rahaga probleemi polnud, sai aga aastast kaks ning lõpuks kadus mees püünelt suisa ligi kuueks aastaks, kui üks produtsendiots välja arvata (2010. aasta fantaasiaseiklus «Jonah Hex»).

Abielu uue naisega kestis LeBlancil 2015. aastani, mil näitleja leidis taaskord uue armastuse ning seda taas järgmiselt põnevalt võttepaigalt – selleks oli telesaadete kuningas «Top Gear».

Matt LeBlanc poseerimas Marokos BBC «Top Geari» saate asjus aastal 2016 FOTO: Roderick Fountain/AP/Scanpix

Mismoodi küll õnnestus ühel ameeriklasel end aga brittidest autofännide au ja uhkuse pardale vinnata? Loomulikult tänu asjaolude kokkulangevusele.

2012. aastal kutsuti LeBlanc külalisena «Top Geari» saatesse, kus tema ülesastumine mõjus kui sõõm värsket õhku – televaatajad olid juba aastaid justkui pildilt kadunud seriaalistaari nähes väga rõõmsad ning küllap see väljendus ka saate reitingus.

2015. aastal lahvatas aga kurikuulus skandaal saatejuht Jeremy Clarksoni käitumise ümber, mis päädis tema vallandamisega. Nii jäi saade lõhkise küna ette ning vaja oli uusi tõmbenumbreid ning 2016. aastal saigi teatavaks, et üheks saatejuhiks on kinnitatud Matt LeBlanc. Milline comeback!

On vähe saateid, mida ilmselt tahaks teha iga mees ning kuna LeBlanci graafikus haigutas parajasti magus tühjus, siis polnud probleemi end järgmiseks kaheks aastaks brittide käsutusse anda ning muuhulgas suunduda oma elu suurimatele seiklustele. Kihutatud sai nii vormelite, tuk-tukkide kui ka muidu luksusautodega ning rännakud viisid põnevatesse paikadesse üle maailma.

Päris tegevusetult mees vahepeal tegelikult aga passinud ei olnud, vaid võitis koguni komöödiaseriaalide kategoorias parima meespeaosa Kuldgloobuse – seda oma särava rolli eest sarjas «Episodes», mille kutsus 2011. aastal ellu LeBlanci vana tööandja «Sõprade» päevilt, sarjalooja David Crane. Huvitav on selle edukalt lausa 2017. aastani jooksnud seriaali puhul asjaolu, et kui Joey tegelaskuju oli LeBlancist tema enda sõnul kardinaalselt erinev, siis selles sarjas sai mees mängida sõna otseses mõttes iseennast – ainult üle võlli paisutatud ja lavastatud kujul. Ka tema tegelane kannab näitleja kodanikunime. Tegevus toimub teletükis kahe Hollywoodis läbi lüüa püüdva Briti teleprodutsendi ümber, kelle sarjas Matt LeBlanc siis mängib.

Viimasel ajal hõivab suure osa LeBlanci ajast juba järgmine seriaal, milleks on CBSi südamlik ning üdini ameerikalik «Man With A Plan». Kunagisest ilueedi Joey'st on siin asi kaugel ning keskikka jõudnud näitleja kehastab 2016. aastal alustanud ning siiani menukalt jooksvas sarjas pereisa, kes jääb koju lapsi kasvatama, et tema naine saaks uuesti tööl käia.

Seriaali «Man with a Plan» võidukad näitlejad People's Choice Awards auhinadel 2017, kus sari tunnistati parimaks uueks teleseriaaliks. FOTO: DANNY MOLOSHOK/REUTERS/Scanpix

Vaata ka värsket intervjuud, milles näitleja meenutab ammuseid aegu:





Alates 1. juunist hakkab Kanal 2 argiõhtuti kell 21 näitama armastatud teleseriaali «Sõbrad» (Friends).

Sari hakkab Kanal 2s jooksma alates päris esimesest episoodist, mis jõudis esmakordselt eetrisse 1994. aasta 22. septembril USA telekanalil NBC. Kokku on seriaalil 10. hooaega ning 236 episoodi, millest viimane jooksis tele-eetris 2003-2004.

Lustakas komöödia jälgib kuueliikmelise 20ndates eluaastates sõpruskonna elu ja sekeldusi kiire elutempoga New Yorgis ning tegi ülemaailmselt kuulsaks nende osatäitjad: sarjast said tuule tiibadesse näitlejad Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry ja David Schwimmer.