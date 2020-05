PILDID JA VIDEO ⟩ Näotuvastus aitas 32 aastat hiljem röövitul perekonna juurde tagasi jõuda

Röövija müüs ta suure summa eest naaberprovintsis Sichuanis elanud lastetule paarile, teatab cnn.com. Vanemad teatasid lapse kadumisest politseile, kuid otsingud ei andnud tulemusi ja last ei leitud. Vanemad teatasid lapse kadumisest politseile, kuid otsingud ei andnud tulemusi ja last ei leitud.

Mao Yini kasvatasid üles ta adopteerinud vanemad, andes talle nimeks Gu Ningning. Mao ei teadnud kolm aastakümmet, et ta vanemad otsivad teda.

Selle aasta aprillis sai Xiani politsei vihje, et 1980. aastate lõpul toodi Sichuani provintsi perele naaberprovintsist laps ja nad asusid seda uurima.

Politsei kasutas näo tuvastamise tehnoloogiat, analüüsides vana fotot Maost lapsena ja selle järgi valmis pilt, milline ta võib täiskasvanuna olla. Saadud pilti võrreldi politsei andmebaasisi olevate fotodega. Uurijad ei avaldanud üksikasju andmebaasi ega fotode võrdlemise protsessi kohta.

Pärast mitmeid uurimisi ja võrdlusi jõudis politsei Mianyangi linnas meheni, kelle nägu oli Mao lapsepõlve pildi järgi saadud täiskasvanunäo sarnane. Hiljem kinnitati DNA-testi abil, et tegemist on kaheaastasena röövitud Maoga.

18. mail sai praegu 34-aastane Mao taas oma bioloogiliste vanematega kokku. Xiani politsei selgitas pressikonverentsil, kuidas nad mehe isiku kindlaks tegid ja ta vanematega kokku viisid.

Mao Yin kohtus üle 32 aasta taas oma ema Li Jingzhi ja isa Mao Zhenpingiga FOTO: STR/AFP/Scanpix

Meedia esindajad jäädvustasid, kuidas ema, isa ja poeg üle 32 aasta taas kokku said.

Ema Li Jingzhi sõnul ta ei taha, et poeg adoptiivvanemate juurde tagasi läheks, sest ta on tema poeg.

Ema sõnas politsei pressikonverentsil, et pärast poja kadumist tuli ta töölt ära, et poega otsida. Ta lasi trükkida üle 100 000 flaieri, kus oli ta poja pilt ja andmed ning jagas need laiali.

Li Jingzhist sai aktivist, kes hakkas lisaks oma pojale tegelema ka teiste kadunud laste otsimisega. Tal õnnestus leida 29 last ja viia nad nende bioloogiliste vanematega taas kokku.

Lisaks esines ta telesaadetes, kus palus inimesi, kes on tema poega näinud, kontakti võtta.

Mao nägi oma pärisema televisioonis rääkimas kadunud lastest ja ka oma kadunud pojast, kuid ta ei arvanud, et tema on see poeg.

Mao on edukas ärimees, kellel on Sichuanis sisekujundusfirma. Mehe sõnul kavatseb ta oma äriga jätkata, kuid nüüd juba Shaanxi provintsis Xianis, kus elavad ta pärisvanemad.

Kuna Hiinas ei ole ametlikku statistikat röövitud laste kohta, siis võib vaid oletada, kui palju neid on. Leheküljel «Beebi, tule koju» otsib 51 000 perekonda oma last, kuid arvatakse, et röövitud laste arv on suurem.

Hiina meedia teatel on alate 2009. aastast DNA andembaasi abil jõudnud oma vanemate juurde tagasi üle 6300 lapse.