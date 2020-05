ROKISAURUSED RAKSUS ⟩ Pink Floydi liikmed jagelevad bändi nime kasutamise pärast: peaksime nime ära vahetama!

«David Gilmour keelas mul veebisaidi kasutamise ära. David arvab, et see kuulub talle. Mulle tundub, et ta arvab, et kuna ma lahkusin bändist 1985. aastal, siis Pink Floyd kuulub talle ja tema ongi Pink Floyd, et ma olen tähtsusetu ja peaksin suu kinni hoidma,» rääkis Waters videos.