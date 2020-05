Midagi küpseb: räpipunt 5miinust on Sal-Salleriga stuudios

Sõnade järgi võib pakkuda, et tulemas on järjekordne karantiinihitt, mis räägib tubasest eluviisist. Samas on 5miinust andnud varem märku, et neile koroonalaulud peale ei lähe. «Kui sa mõtled, et nüüd on õige aeg koroonateemaline laul teha, siis tegelt ei ole,» säutsusid nad märtsi lõpus. Kes teab, võib-olla on kahe kuuga aeg küpseks saanud?